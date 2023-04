/AKTUALIZACE, FOTOGALERIE/ U koupaliště Riviéra vznikne jedna ze dvou chystaných lávek pro chodce v Bauerově ulici. V létě tam za koupáním míří velké množství lidí. Lávka je v Brně součástí stavby další části velkého městského okruhu Bauerova. Práce tam v úterý oficiálně zahájili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, stavební firmy a magistrátu.

V Brně oficiálně začala stavba části VMO Bauerova. | Video: Deník/Michal Hrabal

Lávka u Riviéry měla být původně hotová před začátkem letošní letní sezony, ale už nyní je jasné, že to stavbaři nestihnou.

„Předpokládali jsme zahájení loni v říjnu. Tím, že se výběrové řízení protáhlo, v tuto chvíli nejsme schopní lávku zprovoznit před koupací sezonou. Jednáme se zhotovitelem, aby maximum prací k Riviéře udělal před zahájením sezony, aby lidé měli komfort, na který jsou zvyklí," řekl šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Na koupaliště chodí například Kateřina Henešová. K Riviéře se dopravuje autobusovou linkou 84. „Pokud by byly zastávky přes léto nefunkční, je nejen pro mě poměrně složité se na Riviéru dostat. Od zastávky Anthropos je to zhruba dvacet minut cesty, ze zastávky Kluchova v Novém Lískovci je to dost podobně," svěřila se mladá žena.

OKRUŽNÍ LINKA K RIVIÉŘE

Velké návštěvnosti koupaliště v letních měsících si je vědomý i brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Proto považuje za důležité přístup k Riviéře alespoň provizorně zajistit i po dobu stavby.

„Budeme mít okružní linku, která pojede od Mendlova náměstí přes Hlinky, bude se vracet přes Bauerovu a bude zastavovat na stávající zastávce Riviéra na straně u koupaliště. Zajistíme tím dostupnost městské hromadné dopravy," ujišťoval radní Kratochvíl.

Představitelé města v současné době také prověřují možnost parkování u Anthroposu, kde by mohlo vzniknout provizorní parkoviště pro zhruba dvě stě aut. „Odtamtud je to na Riviéru pár set metrů," doplnil Kratochvíl.

V Bauerově ulici vznikne v následujících měsících čtyřpruh se středovými dělícími prvky. Ty dosud schází. „Další závadou je téměř neomezený přístup z parkovacích ploch podél brněnského výstaviště či přechody pro chodce. V místě přitom projede téměř sedmnáct tisíc aut denně. Často se tvoří kolony a kolize," sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Po rekonstrukci zmizí parkovací plochy i přechody, které nahradí lávka pro chodce u Riviéry a druhá u velodromu.

„Zamezíme tak pohybu pěším ve vymezeném čtyřpruhu, z každé strany budou betonová svodidla. Z Bauerovy zmizí i městská hromadná doprava, která po okruhu standardně nejezdí. Dobudujeme okružní křižovatky, které souvisejí s rozvojem městské infrastruktury a parkovací místa pro novou multifunkční halu města," vyjmenoval Fiala. Pro městskou hromadnou dopravu vzniknou obslužné silnice.

U plánované multifunkční arény bude sedm parkovišť s kapacitou 1179 stání, dalších 150 bude v podzemí. Plochy poslouží také pro návštěvníky Riviéry nebo výstaviště.

„S projektem velkého městského okruhu Bauerova souvisejí i další stavby. Například tramvajová smyčka Lipová, už zmíněná hala nebo protipovodňová opatření na řece Svratce," zmínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

HOTOVO V ROCE 2024

Zhruba kilometrový úsek velkého městského okruhu má být hotový do konce příštího roku. Náklady jsou zhruba 550 milionů korun. „Aktuálně děláme v Brně už čtvrtý úsek. Všechny tyto stavby, tedy Žabovřeskou, Rokytovu, Tomkovo náměstí i Bauerovu zprovozníme už v příštím roce," slíbil ředitel Mátl.

Do té doby musí lidé přečkat různá omezení. Zrušená jsou parkovací místa podél areálu výstaviště od velodromu po devátou bránu výstaviště. Od úterního večera se změní také zastávky městské hromadné dopravy.

„Ve směru Pisárky – Mendlovo náměstí zůstává přeložená zastávka Riviéra zhruba o devadesát metrů vpřed. Zastávka Bauerova je dočasně zrušena. V opačném směru zůstává zastávka Velodrom, která je v přeložené poloze. Zastávka Bauerova a Riviéra jsou v tomto směru dočasně zrušeny," nastínila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

