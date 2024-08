Místostarosta Vinohrad Jiří Karásek připomněl, že už v minulosti platila zákazová značka pro nákladní auta umístěná na Rokytové, tedy v sousedních Židenicích.

„Chtěli jsme zákaz rozšířit tak, aby se týkal i sjezdu z rampy, který ústí až nad původní značkou. Na splnění tohoto požadavku jsme se dohodli už před dvěma lety,“ informoval Karásek.

Rozšíření zákazu sice začalo platit v druhé polovině srpna s otevřením estakády velkého městského okruhu v části Tomkovo náměstí a Rokytova, ale je umístěné jako provizorní až v oblouku rampy.

Místostarosta uvedl, že důvodem, proč městská část trvá na zákazu, jsou obavy z komplikací, které pro nákladní auta představuje zpomalení způsobené stoupáním v lokalitě. „Je to silnice, po které jezdí zároveň i vozy městské hromadné dopravy. Jejich průjezd bez zpoždění je pro nás priorita, protože je využívá velká část místních,“ vysvětlil místostarosta.

Mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková sdělila, že zatím nemůže blíže komentovat, jaký měl zákaz vjezdu nákladních aut význam pro provoz hromadné dopravy.

close info Zdroj: Deník/Klára Hrbáčková zoom_in Ulice Rokytova v městské části Brno-Židenice.

„Celá situace je nová a zatím ji vyhodnocujeme. Každopádně na lince sedmadvacet, která daným úsekem projíždí, jsme nezaznamenali v prvním týdnu otevření estakády zpoždění,“ podotkla mluvčí.

Místostarosta Karásek nicméně připustil, že by se situace mohla ještě dočasně změnit. „Obávám se, že pokud by se třeba estakáda ucpávala, mohlo by se značení ještě na krátkou dobu upravit, než budou dokončené aktuálně uzavřené sjezdy. Snad se to nestane. Cílový stav každopádně je, že nákladní doprava přes Vinohrady neprojede,“ doplnil místostarosta.

Změnu uvítala například místní Růžena Bartasová. „O zákazu jsem slyšela. Myslím, že kvůli otevření estakády tu teď bude i tak velký provoz, takže bude jedině dobře, pokud přes městskou část nebudou projíždět nákladní auta," míní žena.