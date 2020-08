Zástupci města nyní řeší, jestli je možné tam postavit vodácký kanál i nádrž. „Vodárny se mají rozhodnout během září. My předpokládáme, že to možné je a budeme moci pokračovat v projektu,“ sdělil brněnský radní Jaroslav Suchý.

Podle Suchého je informace o tom, že na místě má vzniknout záložní nádrž, pro město úplně nová. "Vodácký kanál je strategickým projektem města Brna již dlouho. Zpráva od vodáren, že by tam chtěli něco budovat, je čerstvá," dodal.

Podotkl však, že v dnešní době není možné právě výstavbu náhradních vodních zdrojů ignorovat.

Brněnské vodárny a kanalizace v současné době zahájily proces pořízení studie využití alternativního zdroje vody pro Brno. „Tato studie prověří možnost vybudování nové úpravny vody ve vhodné poloze, případně rekonstrukci stávajících objektů bývalé úpravny vody v Severním areálu u ulice Pisárecká," uvedla mluvčí vodáren Renata Hermanová.

Studie pracuje s padesátiletým výhledem a řeší potenciální varianty. „Z toho důvodu jsme podali připomínku k návrhu územního plánu na využití Severního areálu Pisárky,“ informovala Hermanová.

Ve schválení projektu sportoviště doufá student Petr Zajíček. „Takový areál v Brně chybí. Mít horolezeckou stěnu, workoutové hřiště, stezku na kolečkové brusle a hned vedle vodácký kanál by bylo skvělé a myslím, že by to ocenil každý," řekl sportovec.

Radní Suchý se domnívá, že pokud vodácký kanál vodárny schválí, tak by začali pracovat na projektu areálu. Ten by mohl být hotový do roku 2022. První návštěvníci by mohli do sportovního střediska vstoupit v roce 2026. „Nepředpokládám, že by výstavba trvala čtyři roky, ale musíme počítat s nějakou rezervou," dodal.

Celý areál vyjde na čtyři sta milionů korun.

KAROLÍNA LUNDOVÁ