Dvě obří nádrže z let 1870 a 1900, které se ukrývají uvnitř východního barokního opevnění Špilberku, v minulosti sloužily jako zásobárna vody pro město Brno. Správci památky se letos rozhodli prohlídkový okruh Vodojemy na Špilberku oživit a od dubna se tam dostane i veřejnost.

Když sloužil svému původnímu účelu, byl vodojem z roku 1900 plný vody. Sahala až do výšky pěti a půl metru. Nyní při vstupu do něj už nemusí mít lidé strach, že by se začali topit. Naopak sejdou po schodech dolů a mohou se procházet po podlaze železobetonové stavby.

