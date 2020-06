O středověkých náhrobcích, kamenných ozdobách z měšťanských domů i kusech zbouraných kaplí lidem povypráví průvodci na nové stálé výstavě Muzea města Brna Chrám kamene. „Exponáty dokumentují, jak kdysi vypadalo Brno, zaniklé městské kostely, paláce a hřbitovy. Výstavě dominují Boží muka z konce patnáctého století, která kdysi stála v Pekařské ulici,“ přiblížil kurátor sbírky lapidária Filip Kyrc. Nejstarší přesně datovaná památka je náhrobník z roku 1399.

Svorníky z klenby gotické kaple, která stála na dnešním Dominikánském náměstí, průvodci představí čtyřikrát denně na zhruba hodinové komentované prohlídce. Lidé za ni zaplatí osmdesát korun. Fondy lapidária obsahují okolo osmi set předmětů, ve vodojemech si lidé prohlédnou přes třicet z nich.

Do nádrže se za brněnskou historií vypraví i David Beneš z Brna. „Těším se na to, co se dozvím od odborníků,“ řekl.

Bývalé vodojemy jsou technická památka. „Starší vznikl v osmnáctém století a mladší v roce 1900. Pitná voda se do nich čerpala ze Svratky v Pisárkách,“ upřesnil ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Jako zásobárna pitné vody sloužily zhruba do dvacátých let minulého století, poté chátraly. Nového využití se dočkaly až po téměř sto letech.

Rekonstrukci schválili zastupitelé města před třemi lety, práce skončily loni v prosinci. „Dvě nádrže s hloubkou kolem šesti metrů byly původně oddělené. Při opravách mezi nimi dělníci prorazili dva průchody a nový vstup zvenčí,“ zmínil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Stavbaři renovovali i část východní a severní hradby, severovýchodní bastion a vstup do kasemat. Práce stály skoro sto milionů.