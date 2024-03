Otevření třetího vodojemu na Žlutém kopci v Brně láká zástupy zájemců. Během prvních sedmi dní od začátku prodeje jsou lístky na první otevírací víkend pryč. Návštěvníci se podívají do betonového vodojemu symbolicky na Světový den vody ve čtvrtek 22. března. Příspěvková organizace TIC Brno kvůli velkému zájmu přidala další termíny prohlídek a prodloužila otevírací dobu.

Přidané vstupenky půjdou do prodeje 8. března. „Za sedm dní od uvedení do prodeje doslova zmizelo více než pět tisíc lístků. Obrovský zájem nás přesvědčil přidat ještě další noční termíny a prodloužit otvírací dobu v pátek i sobotu až do půlnoci,“ uvedla ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Třetí vodojem je narozdíl od ostatních dvou betonový. Kromě něj je po rekonstrukci také bývalý domek strážného, který bude fungovat jako návštěvnické centrum.

Bude v něm také výtah do prvního cihlového vodojemu. Ten je podzemní chodbou propojen s třetím betonovým vodojemem, tyto dvě nádrže tedy budou přístupné i lidem s pohybovým omezením.

Vodojemy si prohlédly už desítky tisíc lidí

Vodojemy na Žlutém kopci svému původnímu účelu sloužily do roku 1997, lidem byly poprvé ve zkušebním režimu otevřeny v roce 2020. Až do března 2022 si návštěvníci mohli prohlédnout jen jednu z nádrží, pak se k ní po rekonstrukci přidal druhý cihlový vodojem.

Od prvního otevření v roce 2020 je přes různá provozní omezení vidělo téměř dvaatřicet tisíc návštěvníků. „Již od provizorního otevření prvního z nich v roce 2020 jsou jednou z nejpoptávanějších turistických památek Brna, a vyprodané termíny prohlídek nás utvrzují v tom, že investice téměř 150 milionů byla smysluplná,“ řekla už dříve primátorka Brna Markéta Vaňková.

V prodeji jsou už také vstupenky na běžné prohlídky, na které mohou lidé chodit od 27. března. „Návštěvníci sem budou moci zajít od středy do neděle v otvírací době od deseti hodin dopoledne do šesti hodin podvečer. Budou si moct také vybrat, zda chtějí absolvovat prohlídku s průvodcem nebo bez,“ sdělila mluvčí TIC Brno Hana Bánovská.

V úterý pátého března odpoledne byly vstupenky stále k dispozici, zájemci si je koupí zde.