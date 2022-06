Petr Hrůša. Zdroj: Deník/Lenka Jebáčková

66 let, architekt, Brno

Dva roky jsme kvůli covidu žili v nenormálnosti a teď zase kvůli bojům na Ukrajině. A tak, když jsme z toho i z pandemie unavení dorazili ke konci volebního období, a jsme stále v pokračování v podstatě výjimečného stavu, se mně zdá, že by měla rozhodnout schopnost politiky pro to, co může lidsky spíš kulturně občansky následovat. Myslím, že nerozhodne jen nějaké marketingově politické téma, ale spíš takzvané réma – tedy to, co trvá jako nepředpověditelná podstata. Ta, jíž jsou v obci obecné hodnoty pracovitě a dobře realizovány, nejen jaksi symbolizovány. Tedy to, v čem se objevuje základní smysl pro právo a kulturu, například v Janáčkově kulturním centru - to, co drží město jako občansky politická a základní lidská slušnost.