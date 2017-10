Volby do poslanecké sněmovny, den první: voliči mohou označit až čtyři kandidáty

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Jen chvíle zbývá do otevření volebních místností v České republice. Hlas vybrané straně mohou voliči hodit do volební urny v pátek od dvou hodin odpoledne až do desáté hodiny večer, znovu pak komise otevřou místnosti v sobotu v osmi hodin ráno. Hlasování do poslanecké sněmovny končí v sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Na jižní Moravě může o nových poslancích rozhodovat 988 008 voličů. „Volit může každý, kdo nejpozději druhý den voleb dovrší osmnácti let,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. Volit mohou lidé v místě svého bydliště. Pokud si nechali vyřídit voličský průkaz, mohou hlasovat i mimo něj. Například v Jihomoravském kraji v 1403 volebních místnostech v 672 obcích.



Ve volební místnosti je potřeba se volební komisi prokázat platným občanským průkazem. „Uznávají se ovšem také cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky nebo cestovní průkaz,“ doplnila mluvčí kraje Brindzáková. Poté volič dostane od komise hlasovací obálku a případně i kompletní sadu hlasovacích lístků, pokud si ji nedonesl z domova.



S obálkou a lístky se volič musí odebrat za volební plentu, kde do obálky vloží jeden hlasovací lístek strany, které chce udělit hlas. Může na něm zakroužkovat až čtyři kandidáty, kteří, v případě, že jejich strana získá poslanecká křesla, dostanou přednostní právo na jejich obsazení. Mohou tak v některých případech i přeskočit lídra kandidátky.



V sobotu po uzavření volebních místností ve dvě hodiny odpoledne začnou volební komise sčítat hlasy a hlásit je statistickému úřadu, který výsledky zpracovává. Všechny informace týkající se voleb na jižní Moravě najdete souhrnně ZDE. „Nejlepší volební zpravodajství z vašeho kraje, kompletní výsledky všech obcí, vizitky poslanců. Sledování povolebního vyjednávání, reakce vítězů i poražených. To vše nejpodrobněji a nejkvalitněji v pondělním vydání Deníku Rovnost.“

