Magdaléna Chytrá

vedoucí Botanické zahrady v Brně, Brno

close info Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová zoom_in Magdaléna Chytrá.

1. Koho byste si přála hejtmanem?

Přála bych si, aby se hejtmanem stal liberální demokratický člověk, vzdělaný, empatický, charismatický a charakterní, s přehledem o dění a stavu nejen v našem kraji, ale i v celé zemi, v kontextu na Evropu a svět.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Hejtmanem se stane někdo, koho lidé znají, protože to je jediné, podle čeho vybírají. Takže, kdo bude více vidět, ten bude zvolen. A bohužel nezáleží na tom, v jakém světle bude viděn. Každý kandidát by se měl tedy starat o svou propagaci a nehledat špínu na jiných, protože i to jim přináší body.

René Strouhal

kněz, Moutnice

close info Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová zoom_in René Václav Strouhal.

1. Koho byste si přál hejtmanem?

Přál bych si dosavadního hejtmana Jana Grolicha. Už z principu jej preferuji nikoliv proto, že je také křesťan, ale hlavně pro viditelný kus odvedené práce, jeho slušnost a empatii. Nejen pro vedení kraje, ale také pro lidovce je čas na vedení mladými lidmi.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Myslím, že se Jan Grolich stane hejtmanem také díky dosavadní oblibě mezi lidmi i podpoře dalších stran. Nelze ovšem vyloučit, že mu na záda bude dýchat hnutí ANO, aspoň soudě podle celostátních preferencí. Jan Grolich je ale silný lídr a umí zaujmout, populistům navzdory.

Radana Dungelová

ředitelka Zoo Brno, Brno

close info Zdroj: Deník/Michal Hrabal zoom_in Radana Dungelová.

1. Koho byste si přála hejtmanem?

Byla bych ráda, aby se hejtmanem stal člověk, který bude moudrým správcem Jihomoravského kraje. Bude mít dobrý vztah k přírodě a zvířatům, podpoří kvalitní projekty a bude dobře reprezentovat nejen svůj úřad, ale i občany a potřeby svého kraje.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

O konkrétním jménu bych nerada spekulovala. Těším se ale na případnou spolupráci. Zoo Brno je sice příspěvkovou organizací města, ale je také významným turistickým cílem Jihomoravského kraje a navíc je i v oficiální síti školských zařízení, takže společných průsečíků se nabízí mnoho.

Jaromír Meixner

bývalý hokejista Komety, Brno

close info Zdroj: Deník/Attila Racek zoom_in Jaromír Meixner.

1. Koho byste si přál hejtmanem?

Jsem tradiční volič ODS, takže Spolu, a tím pádem i Jan Grolich, je pro mě jasná volba.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Opět Jan Grolich. Jeho šance obhájit post hejtmana je velká.

Petr Švancara

bývalý fotbalista Zbrojovky, Brno

close info Zdroj: Pigs production s.r.o. zoom_in Petr Švancara

1. Koho byste si přál hejtmanem?

K volbám chodím pravidelně, budu volit Honzu Grolicha. Když jsme se potkávali na různých akcích, nebo v mojí show poodhalil, že je i v soukromí sportovec, ukázal se jako fajn borec. Měl jsem s ním vždy jen dobrou zkušenost a co řekl, to dopadlo a dodržel. Je to můj favorit.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Myslím, že Grolich vyhraje.

Martin Glaser

ředitel Národního divadla Brno, Brno

close info Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová zoom_in Martin Glaser.

1. Koho byste si přál hejtmanem?

Ještě nejsem úplně rozhodnutý. Se stávajícím vedením máme dobrou spolupráci, takže pokud bude pokračovat, budu rád. Programy jednotlivých stran většinou dávají kultuře totožný prostor s obecnými proklamacemi o podpoře. Nejvíc mě proto potěšil konkrétní postoj Pirátů, kteří chtějí změnit brněnské národní divadlo tak, aby se kraj víc podílel na spolufinancování a stal se i spoluzřizovatelem.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Nejsem schopný odhadnout. Dynamika povolebních vyjednávání je složitá a ani vítěz nemá vždy jisté, že získá post hejtmana.

Honza Hlaváček

hudebník, bavič a šiřitel brněnského hantecu, Brno

close info Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková zoom_in Honza Žanek Hlaváček.

1. Koho byste si přál hejtmanem?

Přál bych si férovou osobnost, která dodrží volební sliby.

2. Kdo podle Vás hejtmanem skutečně bude?

Rozhodnutí necháme na voličích.