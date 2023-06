Co je podle vás nyní ve straně špatně a jak to chcete v případě zvolení změnit?

Strana se stále dokola zabývá sama sebou, což ji rozděluje, a nedává jí to dost síly a prostoru zabývat se tím, co se děje kolem ní. Svět se rychle mění a sociální demokracie na to musí reagovat. Podněty na to jsou. Vládní pytlíček je nešťastně rozdělený. My díky tomu, že se zabýváme více sebou než tím, co se děje kolem nás, nereagujeme. Musíme jasně říkat, na které straně stojíme. Musíme říkat, co chceme, naše cíle. To jestli k tomu dojdeme dnes, zítra nebo za pět let, to bude podle toho, jak nás obyvatelé podpoří. Kolik důvěry nám dají. Musíme vědět, kam směřujeme. Sociální demokracie má obrovské výzvy, ať už je to dostupné bydlení, to se týká dvou milionů lidí, nebo sociální bydlení, které se týká 150 tisíc lidí. Stále v naší velké bohaté zemi máme dětské bezdomovectví. To je neodpustitelné. Myslím si, že společnost je dost bohatá, aby nemusela přihlížet něčemu tak otřesnému. To je jen kousek toho, co sociální demokracie musí dělat. Musíme řešit třeba také školství.

V minulých letech jste mluvil i o razantní personální proměně ve straně. Stále je potřeba?

K proměně došlo, i když pozdě. Ve straně zůstali sociální demokraté. Lidé v ČSSD nyní musí spolupracovat. Mají plné právo podílet se na tomto společenství. Ať už je to Luboš Zaorálek, Vladimír Špidla nebo další, pokud chtějí pomoci sociální demokracii zpět do parlamentu, jsou vítáni. Já říkám: nepodceňujte starší pány, nepodceňujte starší dámy. Jejich zkušenosti bývají velmi důležité, také se cení.

Měla by jít ČSSD do parlamentních voleb jako samostatná strana nebo v koalici s někým?

Sociální demokracie musí budovat svoji identitu. Je to strana, která funguje už 145 let. Musí určovat směr levice. Pokud by chtěl někdo kandidovat, bylo by dobré, aby to bylo na kandidátce sociální demokracie. Za sebe mohu říci, že je potřeba postavit značku sociální demokracie na nohy. Pokud budou naše síly po republice různě roztříštěné, pokud budeme vytvářet kandidátky, které nejsou opřené o sociální demokracii, tak nebudeme budovat naši značku dobře. Máme strach říci, co chceme. Například aby bylo dostatek míst v mateřských školkách, a že je to správné a chceme to podpořit.

Je to tedy tak, že chcete, aby šla do voleb ČSSD sama. Ne například se Zelenými nebo jinými stranami?

Ne. Pokud samozřejmě ČSSD nemá v některém kraji postavení, aby kandidovala, je to věc, kterou musíme řešit. Ale důležité je pro mě budovat identitu sociální demokracie. Bez ní se do Poslanecké sněmovny nevrátíme.

A do voleb do Poslanecké sněmovny tedy půjde ČSSD samostatně?

Rozhodně. Pokud na to budu mít vliv a pokud mi bude nasloucháno, tak ČSSD půjde do těchto voleb jako sebevědomá samostatná strana.

Co by byl pro vás ve volbách do Poslanecké sněmovny úspěch?

Vzhledem k tomu, že jsme mimo ni, tak úspěch je vrátit se. Přál bych si, abychom se pohybovali kolem osmi až deseti procent, abychom mohli obnovit odborné stranické zázemí, byli relevantní silou, která může pomáhat této republice a lidem, co to potřebují. Ne prostředníky.

Objevila se zpráva, že by se mohl změnit na sněmu název z ČSSD na Sociální demokracii. Jaký na to máte názor?

Už to bylo v médiích. Myslím si, že nesmíme dělat fetiš ani z kvalitního programu a ani z rebrandingu (vytvoření nové značky místo existující - pozn. red). Jsou to nástroje, které vám pomáhají neztratit se na stanovené cestě. Musí tam být ale lidské nasazení, osobní angažovanost. Nejdůležitější jsou lidé, co tvoří stranu a lidé, kteří volí stranu. Jejich problémy se musíme zabývat. Musíme zpět do ulic a mluvit s nimi tváří tvář. Lidé nesmí být prosebníky v systému. To je špatně. Chci vrátit lidem důstojnost.

Jak se vaši spolustraníci dívají na to, že jste u vás v Líšni v koalici s SPD?

Je to složitá záležitost. Pokud vyhrajete komunální volby o parník, pokud nabízíte spolupráci demokratickým stranám, nejde říci, že je to chyba jenom jedné strany. Pro mě je velmi důležité, co dělají konkrétní lidé. Na komunální úrovni vím přesně, co představuje sdružená kandidátka Moravanů, SPD a nezávislých. Tito lidé jsou naši sousedé, kteří v Líšni fungují. Nemá smysl to směšovat s tím, co se děje v parlamentu. To je jiná hra. Na obci jsou to sousedé, se kterými se musíte domluvit. A pokud někteří sousedé, kteří se hájí tím, že jsou klasické demokratické strany, nejsou schopní respektovat výsledek voleb a jsou připravení se spojit všichni proti jednomu jenom proto, že ten je úspěšný, je patrné, že ku prospěchu obce je potřeba udělat i kompromis.

Kdo je Břetislav Štefan



Narodil se 8. června 1978 ve Svitavách, ale od narození žije v Brně, čtyřicet let v Líšni. Je ženatý, má syna.

Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor historie a archivnictví.

Do České strany sociálně demokratické vstoupil v roce 2006. Od roku 2010 je starostou brněnské městské části Líšeň. Je celostáním místopředsedou i krajským předsedou sociálních demokratů.