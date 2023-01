V bystrcké Základní škole Heyrovského mělo být sice odevzdaných 515 obálek, ale dokonce 524 platných hlasů. To je o devět hlasů víc než odevzdaných obálek. „Bylo to vyhodnoceno jako chyba, a je zaprotokolována,“ potvrdil Deníku mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar.

Pokud by podle něj někdo podal podnět k soudu, a uznal jej za oprávněný, tak by se tím soud musel začít zabývat. „Volební materiály jsou uložené a zapečetěné na daném obecním úřadě až do skončení voleb. Do té doby nesmí být skartovány,“ přiblížil mluvčí s tím, že je to tak právě kvůli možnému soudnímu přezkumu. Zároveň přiblížil letošní podobný případ z Děčína, kde se dostalo do volební urny o několik hlasů víc než vydaných obálek. Ty se tam mohly dostat například nešťastným přilepením dalšího hlasovacího lístku k obálce či slepením lístků.

Deník se zjištěním kontaktoval také brněnský magistrát. „Touto informací se zabýváme,“ potvrdil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.