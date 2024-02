Nyní už je veškerá administrativa nutná k zahájení stavby hotová, kvůli průtahům ale vyvstaly další komplikace. „Než se projekt vrátil zpátky na odbor participace, který má s projekty zkušenosti a umí to, tak nastaly změny v cenách energií a na to navazující zdražení materiálu i stavebních prací. V tu chvíli bylo jasné, že tři miliony, které jsme na to vyhráli, určitě nestačí," popsal navrhovatel Marek Novák.

Hledali levnější řešení

Někdejší limit, který byl u všech projektů z participativního rozpočtu v předloňském roce nastavený na tři miliony korun, brněnští zastupitelé vloni navýšili. „V tuhle chvíli je na opravu volejbalových kurtů z rozpočtu města vyčleněných asi šest a půl milionu, což je částka, za kterou se to už dá udělat," dodal Novák.

Všechny nutné opravy ale podle Nováka projektant vyčíslil na jedenáct milionů, bylo tedy potřeba najít levnější řešení. „Ušetříme na opravě drenážního odvodnění, které je zatím funkční, takže uděláme jen revizi a ne kompletní výměnu. Levnější bude také oplocení a terénní úpravy a část vybavení, například stolce pro rozhodčí a nové oddělovací sítě přesuneme do další etapy, kterou zaplatí přímo volejbalový klub nebo případná další investice města," vysvětlil Novák.

Volejbalové kurty vlastní město a provozuje je Volejbalový klub Královo Pole. Z vlastních prostředků si klub opravu dovolit nemůže a o investiční dotaci na něco, co není v jeho majetku žádat nesmí. „Přihlášení do participativního rozpočtu byl můj poslední zoufalý pokus o upoutání pozornosti k nevyhovujícímu stavu sportoviště," podotknul Novák. Mezi největší současné nedostatky volejbalových kurtů patří jejich špatné odvodnění a vysoká prašnost.

Oprava kurtů začne letos v říjnu a potrvá až do dubna příštího roku. Letošní i následující sezónu by tak rekonstrukce neměla zkomplikovat. Přístup do Lužánek pro pěší bude v průběhu oprav volejbalových kurtů omezený podobně, jako je tomu nyní u rekonstrukce přilehlých tenisových kurtů. Ta potrvá ještě zhruba rok a půl, obě stavby by se ale neměly vzájemně komplikovat.