Devadesát pacientů s těžkým průběhem nemoci Covid-19 leží aktuálně v nemocnicích na jihu Moravy. Pro porovnání, v Moravskoslezském kraji, kde je obdobná situace, mají takových pacientů dvaašedesát. Ve čtvrtek to oznámil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

V kraji stále vychází vysoká pozitivita testů na covid, a to ke čtyřiceti procentům. „Ale abych řekl i něco pozitivního, tak na těchto číslech se trochu zastavujeme. Pořád to je velká zátěž pro naše nemocnice, pořád je velká pravděpodobnost, že se potkáte na ulici s někým, kdo je pozitivní. Ovšem poikud se vir zachová jako v předchozích vlnách, v horizontu deseti až čtrnácti dnů by křivka mohla začít padat," věří Grolich.