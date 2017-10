Voliči nám sečetli chyby, říká Onderka. Do sněmovny jde z druhého místa

Brno /ROZHOVOR/ - Dramatický úbytek voličů zaznamenali celostátně sociální demokraté. Ve volbách do Poslanecké sněmovny úplně propadli a získali jen necelých 7,3 procenta. Jedním z mála šťastných sociálních demokratů, který mohl slavit, se ale stal bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Jihomoravané ho totiž 3 090 preferenčními hlasy katapultovali z šestého místa kandidátky na místo druhé. Tím mu zajistili místo v poslanecké sněmovně. „Nepočítal jsem s tím, že se do sněmovny dostanu, ale přece jenom jsem si to přál. Proto jsem dělal kontaktní kampaň. Jihomoravanům chci slíbit, že se za ně budu v Praze bojovat," řekl krátce po ukončení sčítání jihomoravských hlasů Onderka.

Vstupujete do sněmovny, která sice schvaluje zákony s celorepublikovou platností, chcete ale prosadit něco pro jižní Moravu?

Bezesporu. Mluvil jsem o tom už v kampani. Budu více tlačit na instituce, které mají na starosti dopravní stavby, Musíme podpořit stavbu hlavních komunikací, které nutně potřebujeme, ať už je to spojení na Vídeň, stavba R52 či R43 a propojení severu a jihu Moravy. Dále budeme více tlačit i na Správu železniční a dopravní cesty a na stavbu nového brněnského hlavního nádraží. Konec konců studie proveditelnosti už je hotová. Chybí jen konečné rozhodnutí. Na tom bychom měli zapracovat se všemi poslanci jižní Moravy.



Takže je chcete oslovit a spolupracovat s nimi?

Ano, nejdůležitější je pochopitelně komunikace. Chci spolupracovat se všemi jihomoravskými poslanci a to bez ohledu na politickou příslušnost.





Patrně je ještě brzy mluvit o koalici, Je ale nějaká strana, se kterou byste se vy osobně nemohl spojit?

Moje podmínka byla, že budu kandidovat jen pokud se ČSSD nespojí s komunisty. Nikdy jsem si to nemohl ani představit. Je to o diskuzích a jednáních. Je skutečně velmi brzy. Když se dívám na výsledky, jsem skoro přesvědčen, že sociální demokracie bude v opozici. I z té se ale dá dělat poctivá politika. Budu sledovat, jaká koalice se pro Českou republiku vytvoří a jakým směrem se bude ubírat.



Voliči dali patrně najevo, že slyší na velká jména na kandidátkách. Dopadly by volby podle vás jinak, kdyby kandidoval bývalý hejtman Michal Hašek či poslanec Jeroným Tejc?

Myslím si, že ano. Sociální demokracie byla vždy spojovala více lidí s různými názorovými proudy. Když tyto proudy odstřihnete a utlumíte prostor pro debatu o těchto názorech, přicházíte o voliče. Oni si řeknou, proč bych tu stranu volil, když tam není člověk, kterému věřím? Což se právě stalo. Není to jediný, ale je to jeden z problémů, které musíme řešit.



Jak celkově hodnotíte výsledek voleb a propad sociální demokracie?

Na vítězství jsme si už před volbami nevěřili, přesto jsme doufali, že bude výsledek lepší. V politice jsem už opravdu hodně dlouho, tak přibližně vím, co mohu očekávat. Myslel jsem si osobně, že se výsledek bude pohybovat kolem čtrnácti procent. Že klesne pod deset jsem nečekal, ale sedm procent - to je velké a nepříjemné překvapení.





Kde jsou podle vás hlavní příčiny neúspěchu?

Sociální demokracie udělala v poslední době, myslím tedy uplynulé dva roky, mnoho chyb. Zabývala se více sama sebou a svými problémy než vysvětlováním svých priorit voličům. Neřekla, co udělala a co chce udělat do budoucna. Kroky, které dělala, byly nepochopitelné i pro některé členy. Ať už to je demise-nedemise či podpis podivné smlouvy s australskou firmou. Voliči nám to ve volbách sečetli.



Myslíte si, že je propad způsobený i kroky, které udělal premiér Sobotka?

Když se na to podíváme do důsledků, tak určitě ano. Právě ona demise-nedemise, odvolání ministra rok před volbami - to jsou všechno pro lidi nepochopitelné kroky. Následně řekl, že je unavený a nemá sociální demokracii co dát. Odešel z pozice celorepublikového lídra a přitom lídrem na jižní Moravě zůstal.



Takže je to hlavně tím, že lidé straně už nerozumí?

Ano, většinou to tak bývá. Když někdo něčemu nerozumí, tak si to v obchodě nekoupí a ve volbách to nevolí.





Příští rok nás čekají komunální volby. Jak do nich vstoupíte a jak plánujete problémy, které máte, vyřešit?

Je nezbytné, aby sociální demokracie v nejbližší době svolala sjezd. Musíme vyhodnotit do detailů nejen tyto volby, ale i vládu za poslední čtyři roky, až po ty technické skutečnosti, jako je třeba to, jak budeme voličům vysvětlovat program a naše priority. To budou hlavní témata, která musíme vyřešit rychle a kvalitně.



V některých menších městských částech v Brně a v obcích na jižní Moravě jste zvítězili, jak to hodnotíte?

Je to jen taková malá náplast na mnoho zlomenin, které teď sociální demokracie na svém těle má. Z toho pohledu by si měl každý sociální demokrat sáhnout do svědomí.





Je zatím asi brzy věštit do budoucna, je ale nějaká šance, že pokud budete v poslanecké sněmovně, budete i kandidovat v komunálních volbách příští rok?

To bych zatím vůbec nepředjímal. Máme před sebou obrovský úkol vypořádat se sami se sebou. Mnoho sociálních demokratů bude mít po dnešku depresi a budou se nad tím muset zamyslet. Musíme zjistit co si o tom myslí lidé i v krajských štábech. Musíme udělat pořádný restart a neopakovat chyby, kterých jsme se dopustili v těchto volbách.