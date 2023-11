Městská část podle starosty Kratochvíla poslala na jaře brněnským radním oficiální žádost o zařazení projektu do rozpočtu na rok 2024. Investiční komise brněnské rady projekt v květnu radním doporučila schválit. V den, kdy o projektu měli radní rozhodovat, byl ale podle Kratochvíla daný bod bezdůvodně stažen z programu jednání. „Co se neprojedná, to se nemůže schválit, ani odmítnout,“ posteskl si starosta.

Cena celého projektu, který v Bystrci chystají už od roku 2015, má dosahovat bezmála 150 milionů korun. Podle původních návrhů se mělo město Brno na jeho financování podílet z více než dvou třetin. Městská část Bystrc zaplatí podle starosty interiér a vnitřní vybavení nového volnočasového centra. Díl městské části má vyjít na zhruba sedm milionů korun.

Zbylou částku by podle starosty Kratochvíla mohl zaplatit Jihomoravský kraj. Bystrcké volnočasové centrum totiž provozuje Domov dětí a mládeže Helceletka, který zřizuje právě kraj. Starosta Kratochvíl proto spolu s žádostí na město poslal v květnu dopis i jihomoravskému hejtmanovi Janu Grolichovi, kterého požádal o peněžní podporu bystrckého projektu. Podle Kratochochvíla ale hejtman na dopis nijak nereagoval.

S tím zástupci Jihomoravského kraje nesouhlasí. „Panu starostovi bylo následně jedním z náměstků na ústním jednání sděleno, že je nutné podat oficiální žádost o dotaci. Ta do dnešního dne na Krajský úřad Jihomoravského kraje nepřišla. Proto Jihomoravský kraj nemůže o přidělení finanční podpory na tento projekt rozhodnout,“ vysvětlila ve středu mluvčí kraje Alena Knotková.

Starosta s postupem hejtmana nesouhlasí

Bystrcký starosta Kratochvíl se ale brání. Žádost, kterou hejtmanovi poslal, podle něj oficiální byla. „S postupem pana hejtmana nesouhlasím. Zmíněného náměstka jsem potkal náhodně na veletrhu. Naznačil mi, že s žádnými penězi od kraje nemám počítat,“ řekl Kratochvíl. Deník měl možnost si znění dopisu hejtmanovi prohlédnout.

Kratochvílovi vadí hlavně postup hejtmana Grolicha. „Přece nejsme někde v Rakousku–Uhersku, aby se na jakékoli dopisy odpovídalo mlčením. Když nějaký politik obdrží nějaký podnět, měl by ze své vlastní vůle jednat. Platí to u nás v Bystrci a mělo by i pro pana hejtmana,“ dodal bystrcký starosta.

Město Brno už dalo peníze na projektovou dokumentaci, náklady se pohybují kolem pěti milionů korun. I díky tomu starosta Bystrce věří, že Nová Bystrouška nakonec bude. Projekt by podle Kratochvíla mohl být na jaře příštího roku zařazen do dotačního programu ministerstva pro místní rozvoj.

Volnočasové centrum Nová Bystrouška má nahradit stávající padesát let starou budovu současné Bystroušky. Ta se podle Kratochvíla blíží konci své životnosti a nestačí ani kapacitně. Nové centrum nabídne prostor pro různé spolky, kluby i jiné volnočasové aktivity obyvatel Bystrce. Součástí nových prostorů bude také tělocvična, kterých je v okolí nedostatek.

