Volební místnosti se v pátek na jihu Moravy otevřely pro veřejnost stejně jako na ostatních místech v republice úderem druhé hodiny odpoledne. Zavírají v deset hodin večer. V sobotu se pak hlasuje od osmi ráno do dvou odpoledne.

V Adamově na Blanensku zasedla jedna z volebních komisí v prostorách tamního kulturního domu. A hned od startu bylo na schodištích plno. Tradičně převládaly starší ročníky, ale volit vyrazila i spousta mladých lidí. Mezi prvními tam zamířil k urně s hlasovacím lístkem Radim Baisa. „Odjíždím na ryby, tak jsem vyrazil brzo. Ale podle té fronty tady jsem měl vyjít ještě o půl hodiny dřív. Koho budu volit? To si nechám pro sebe, ale chci změnu. Proto volby nevynechám. Současná vládnoucí garnitura se mi nelíbí ani trochu a je konečně čas na změnu,“ řekl Deníku muž.

Před čtyřmi lety ovládlo volby v Jihomoravském kraji podobně jako na republikové úrovni hnutí ANO 2011. Získalo 27,4 procenta hlasů před ODS s 11,8 procenty hlasů a třetí SPD s 11,6 procenty. S odstupem pak následovali Piráti, KDU-ČSL, ČSSD, komunisté, TOP 09 a Starostové a nezávislí. V kraji tehdy přišlo k volbám 61,1 procent oprávněných voličů, v České republice pak 60,7 procent.

Volební místnost na základní škole 28.října v Brně navštívily za první půlhodinu desítky voličů. „Během první půl hodiny byla návštěvnost vysoká, ale myslím si, že to tak je vždy hned po otevření volebních místností. Pak už účast klesá,“ popsala předsedkyně volební komise v Základní škole 28.října Iva Bednaříková.

Mezi voliči se objevovali rovněž prvovoliči. „Jsou to mé první volby do Poslanecké sněmovny. Moc jsem se na to těšil. Stejnou stranu volím i v komunálních volbách, takže jsem měl jasnou volbu,“ sdělil Matěj Kubiš.

Většinu hlasujících zatím tvořili zkušení voliči. „Chodím volit pravidelně. Beru to jako občanskou povinnost. Během let jsem ale prostřídala strany,“ uvedla Jarmila Nováková.