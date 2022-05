Dvě stě čtyřicet metrů dlouhá a dvaačtyřicet metrů široká stavba s oválným půdorysem připomíná na první pohled loď. Důvodem je nutnost zajistit co nejplynulejší pohyb trolejbusů vevnitř. V dolní části jsou umístěné dílny, ve kterých se pracovníci starají o opravu a údržbu vozů, horní slouží jako odstavná plocha.

V následujícím roce plánuje vedení města opravu vozovny, která spadá do majetku Brna. „Aktuálně jsme ve fázi před vydáním stavebního povolení. Oprava by měla vyjít na více než dvě stě milionů korun. Začít by se mohlo příští rok, vše se bude odvíjet od finančních možností města,“ nastínila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Obrovská loď Munot je zpátky na Nových Mlýnech. S novým lodním šroubem

Základní kámen komínské vozovny položili dělníci v roce 1994. O tři roky později, přesně 11. května 1997, vyjely z místa první trolejbusy. Zatímco v některých městech trolejbusová doprava postupně oslabuje, v Brně ji představitelé dopravního podniku dále rozvíjí. „„Za poslední rok jsme pořídili dvacet nových trolejbusů 27Tr. Dalších deset vozů tohoto typu dorazí do Brna na přelomu května a června. Do konce roku pak očekáváme další dodávku,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Vozy DPMB se Brnem prohání od roku 1949. Původně zajížděli řidiči tramvají i trolejbusů do vozovny v brněnských Husovicích, v sedmdesátých letech minulého století ji pak trolejbusy převzaly celou. Aktuálně ve vozovnách dopravního podniku parkuje téměř sto čtyřicet trolejbusů.