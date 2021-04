Deník oslovil jihomoravské čtenáře, kde jim vadí odstavená auta technicky nezpůsobilá k provozu. Reakce naznačily, že téměř rok účinná novela zákona zatím všechny potíže nevyřešila.

Zástupci města Znojmo loni vlastníkovi komunikace nahlásili čtrnáct vozidel, která považovali za autovraky. Letos zatím jedno. „Zákon bude určitě přínosem. Avšak situaci zkomplikovala pandemie, respektive přijaté opatření, které prodloužilo platnost technické kontroly o deset měsíců u vozidel, kterým propadla od 1. září 2020 do 30. června 2021. Očekáváme, že plný přínos nového zákona se začne projevovat až od příštího roku, nezmění-li se současná pravidla,“ sdělila mluvčí Znojma Karolína Janečková.

Firma Brněnské komunikace činnost za vlastníka komunikace začala vykonávat loni na podzim. Na základě uznaných podnětů loni v Brně odstranila dvě auta, za letošní první čtvrtletí už zhruba čtyřicet. „Podnětů oprávněných řešit jsme měli od září doteď asi 330. Přijmeme jich podstatně více, ale ne všechny jsou oprávněné,“ upozornila mluvčí společnosti Vladimíra Navrátilová.

Jak doplnila, vozidel s prošlou technickou kontrolou je podstatně více než vraků.

Není cesta jako cesta

Na Brně-severu zhruba dvě třetiny dohledaných majitelů po výzvě více než půl roku odstavená auta odstraní. Horší situace je podle tamního starosty Martina Malečka v případě účelových komunikací, kterých správcem je městská část. „Zde bohužel nedošlo k tomu, o čem se původně na úrovni města Brna jednalo, a to, že odtahy, uskladnění a dražby těchto vozidel bude zajišťovat pro městské části firma Brněnské komunikace,“ uvedl tamní starosta Martin Maleček s tím, že sněm starostů městských částí žádá po vedení Brna rozšíření smlouvy s Brněnskými komunikacemi, aby služby zajišťovala i na těchto cestách.

Novela a nepojízdná auta

Novela zakazuje odstavovat vozidla s propadlou technickou prohlídkou více jak 6 měsíců. Předtím bylo problematické se takových vozidel zbavit, protože mnohdy nesplňovala definici vraku.

Vraky mohou být předány k likvidaci až na základě rozhodnutí vydaného silničním správním úřadem, což je dlouhý proces.

Platnost technických kontrol propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se prodloužila o 10 měsíců.

Jde o to, kdo bude platit výdaje činící i desítky tisíc korun za jedno auto. Městské části by podle Malečka provedly všechny počáteční kroky - zjištění vlastníka, jeho vyzvání a po marném uplynutí dvouměsíční lhůty by předaly věc Brněnským komunikacím. „Na Brně-severu máme deset takových vozů na účelových komunikacích, kde jsme z tohoto důvodu ještě neposílali výzvy zjištěným majitelům. Čekáme, jestli nedojde k nějakému posunu,“ řekl Maleček.

Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek potvrdil, že vedení města se žádostí o rozšíření příkazní smlouvy bude zabývat v následujících týdnech. „V tuto chvíli nelze předvídat, s jakým výsledkem," podotkl.

V Hodoníně si rozvázání rukou díky novele pochvalují. Byť čísla ohlášených vozidel s propadlou technickou či vraků neklesají. V roce 2019 se strážníci zabývali 45 případy, žádné auto nebylo odtaženo, loni 58 (z toho pět odtaženo) a za letošek 22 (jedno odstraněno). „Většina vozidel měla spíše propadlou technickou prohlídku. Ve většině případů se nám daří zjistit a kontaktovat provozovatele vozidla a věc není nutné řešit odtahem," vysvětlil ředitel městské policie Jindřich Vašíček.