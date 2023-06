Dahlgren byl prvním podezřelým. Policisté po něm začali pátrat. Chytili jej 23. května, den po vraždě, na letišti ve Washingtonu, kam odcestoval letadlem z Vídně. „Do pátrání byl zapojený i styčný důstojník FBI v Praze. Že je Dahlgren na cestě do Washingtonu, jsme věděli, už když seděl v letadle. Sdělili jsme to pouze pilotovi,“ uvedl k tomu tehdy šéf krajských kriminalistů Antonín Hrdlička.

Dahlgren byl za hranicemi dřív, než se o vraždě dozvěděla policie

Kevin Dahlgren řekl agentům FBI při výslechu v USA, že těla zavražděné rodiny našel. Utekl prý do Spojených států z obav o svůj život. Vyhrožovali mu údajně rusky mluvící pornoproducenti.Zdroj: DENÍK/ Attila Racek

K jeho vydání do České republiky vedla trnitá cesta. „Američané tehdy své občany ke stíhání do jiných zemí nevydávali,“ zavzpomínal po letech Tržil. Po dlouhých jednáních v tomto ohledu dosáhla Česká republika prvenství. Spojené státy vydaly Dahlgrena do Česka 31. srpna 2015, tedy více než dva roky po čtyřnásobné vraždě.