Potenciál důlního prostoru chce využít Jihomoravský kraj na Ivančicku. V pondělí začaly práce na dvou průzkumných vrtech, každý bude mít hloubku pětadvacet metrů.

S hloubením průzkumných vrtů začali v pondělí v oslavanské místní části Padochov. | Video: Deník/Michal Hrabal

Voda by měla sloužit jako pitná. „V tomto místě se snažíme zachytit vodu dříve, než vteče do důlního díla a kontaminuje se. V důlním prostoru dolu Františka očekáváme využití vody jako vody pitné, v nejzazším případě vody užitkové," sdělil náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Využití podzemních i důlních vod může být podle představitelů kraje významnou pomocí v období sucha. Vydatnost vody mají ukázat právě vrty. „Na každém vrtu budeme dělat krátkodobou čerpací zkoušku po dobu šesti hodin, abychom zjistili vydatnost. Následně se udělá bilanční hydrodynamická zkouška v délce sedmi dnů. Hlavně musíme udělat rozbor vody, abychom věděli, zda se jedná o vodu pitnou, nebo se bude muset upravovat," nastínil starosta Oslavan a předseda Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Vít Aldorf.

Počítá, že zkoušky budou v příštím týdnu. Následně přijdou na řadu rozbory, aby do konce listopadu všichni zúčastnění věděli, co je to za zdroj vody a jakým způsobem bude využitelný. „Když voda bude kvalitní a nebude vyžadovat velkou úpravu, zhruba pět set metrů od vrtu na kopci je skupinový vodojem, tam bychom dokázali vodu přepravit. Pokud by musela být upravena, bude to vyžadovat vyšší nároky na investici," uvedl Aldorf.

Skupinový vodovod nyní podle něj slouží zhruba pro padesát tisíc obyvatel. „Uvidíme, kolik tyto vrty budou dávat vody. V optimistickém případě věříme, že až pět vteřinových litrů, v horším jeden až dva, i to je ale hodně a vystačilo by to pro třítisícovou obec," vyčíslil Aldorf.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Na Ivančicku nemají akutní problém s vodou, ale v kraji je jí obecně málo. „Celkově je Jihomoravský kraj nesoběstačný s pitnou vodou. Přebíráme ji z jiných krajů. Proto nám velmi záleží na tom, abychom pitnou vodou dobře hospodařili, šetřili jí, abychom stihli narůstající obyvatele zásobit. Tak vznikla myšlenka podívat se na opuštěná důlní díla," vysvětlila bývalá ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Například Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice se aktuálně propojuje z Ivančicka na Třebíčsko a bude se napojovat i na vírský vodovod. „Jihomoravský kraj nechává zpracovat studii, čekáme na výsledky. Někde už propojování funguje teď, do budoucna ho budeme muset zrobustnit," zmínil Zámečník.

Na vytvoření vrtů dostal Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 290 tisíc korun. V letošním roce kraj podpořil individuálními dotacemi na důlní vody další tři projekty. Jednalo se o využití důlních vod pro město Oslavany, mikroregion Podchřibí – obec Skalka a regenerace artézské studny v obci Vacenovice. Celkem byly náklady 447 tisíc korun.

