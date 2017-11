Analytik: Výše nájmů souvisí i s dopravou. Za lepší spojení lidé platí více

Brno – Už rok vládne jižní Moravě nové vedení kraje. Jaké jsou možnosti jižní Moravy? Co překvapilo nového hejtmana ve správě kraje? Jaké má kraj možnosti investic v době, kdy se zvyšují platy? Na co se chce hlavně zaměřit? Jak chce přilákat investory na jižní Moravu? A také o tom, jak zapálit více mladých lidí pro technické vzdělávání. To jsou hlavní témata pondělní panelové diskuze s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem, kterou budeme sledovat online na našem webu od poledne do druhé odpoledne.