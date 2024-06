/FOTO, VIDEO/ Místo stávajících šesti bude mít šířku třicet metrů. Zhruba dvousemetrový úsek Šámalovy ulice mezi Zábrdovickou a Lazaretní v brněnských Židenicích rozšíří. Stavbu v pondělí slavnostně zahájili zástupci města, stavební firmy a soukromého investora, který na projektu spolupracuje. Šámalova se do budoucna stane vstupní branou do čtvrti Nová Zbrojovka.

Vstup do Nové Zbrojovky v Brně: začalo rozšíření Šámalovy, přibudou cyklopruhy | Video: Deník/Michal Hrabal

Součástí stavby je také úprava tramvajové trati v Zábrdovické ulici od železničního podjezdu u zastávky Kuldova až k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice. „Tento úsek měří 325 metrů. Vznikne také nová křižovatka v Lazaretní ulici. Součástí stavby je vybudování a rekonstrukce dešťové kanalizace, oprava vodovodu, úpravy veřejného osvětlení nebo úprava zeleně," vyjmenoval náměstek primátorky René Černý.

Při rozšíření Šámalovy vzniknou také cyklopruhy. Budou v obou směrech. „S ohledem na zachování určitého počtu parkovacích míst nebude cyklopruh oddělený," podotkl radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Ve směru z Lazaretní na Zábrdovickou mohou jet cyklisté jako jediní rovně přes Zábrdovickou do Šámalovy, budou k tomu mít vyčleněný i zvláštní jízdní pruh. Auta tam z této strany budou mít zákaz.

Rozšíří Šámalovu ulici mezi Zábrdovickou a Lazaretní v Brně. Vytvoří vstup do areálu Nové Zbrojovky.Zdroj: CPI Property Group

Práce potrvají dva roky a náklady budou téměř 138 milionů korun bez daně. V příštím roce je v plánu výluka tramvají. „Předpokládáme, že se tak stane v létě 2025. Plánujeme také, že zastávky městské hromadné dopravy dostanou nové přístřešky," zmínil Kratochvíl.

Dochází také k významnému zásahu do prostoru před zábrdovickými lázněmi. „Vznikne tam odbočovací pruh, aby napojení bylo komfortní a kapacitní. Doufám, že do budoucna se naše radnice jednou přesune do lázní a bude právě v centru toho nové i původní části Židenic," uvedl starosta městské části Židenice Petr Kunc.

Zhotovitelem stavby je společnost Skanska. „Doufám, že i zkrácení termínu o pět měsíců oproti zadávací dokumentaci, významně přispěje ke zlepšení obslužnosti a kvalitě lokality," podotkl za Skansku Jiří Vinklárek.

Čtyřsettisícové Brno. Město překonalo milník a má nejvíc obyvatel v historii

V Nové Zbrojovce má vzniknout zhruba dva a půl tisíce bytů, dvě stě metrů čtverečních kancelářských ploch a sto metrů čtverečních komerčních ploch. V oblasti se má po dostavbě každý den pohybovat dvacet tisíc lidí.

„Dopravní napojení je pro nás to nejdůleitější. „Budeme se nyní soutředit na jižní zónu, kde máme povolených aktuálně 110 tisíc metrů čtverečních. Následně budeme pokračovat na dalších projektech," poznamenal ředitel společnosti Nová Zbrojovka Miroslav Pekník. Věří, že nová čtvrť by mohla být hotová do deseti nebo dvanácti let.

Dalšími plánovanými stavbami pro zajištění odpovídající dopravní obslužnosti Nové Zbrojovky jsou podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové napojení na velký městský okruh z Tomkova náměstí včetně vybudování nového mostu přes Svitavu nebo připojení z ulice Markéty Kuncové.