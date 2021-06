„Když jsem se zmátořil, nahmatal jsem na zemi mezi krví a sklem telefon. Mezitím už jiný cestující obcházel lidi a otevíral dveře. Já se pak vypotácel ven na vzduch. Přišlo mi, že za chvíli už tam byla jak policie, tak záchranka,“ popsal včerejší nehodu noční linky N98 její účastník Pavel Přibyl.

Nehoda se odehrála zhruba o půl dvanácté v noci v Kníničské ulici. „Vůz vyjel z vozovky a najel do sloupu elektrického vedení. Na jeho palubě bylo kolem třiceti lidí,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Havárie si vyžádala jedenáct zraněných, z toho tři těžce. „Vyvázl jsem s několika škrábanci a modřinami. Vypadám sice jako omalovánka, ale měl jsem štěstí. Postával jsem opodál a byl spíš v šoku. Všude byla krev. Hůře skončil řidič. Ten nevypadal vůbec pěkně, když ho nakládali do sanitky,“ doplnil Přibyl. Zranění, které převezli do fakultních nemocnic, jsou mimo ohrožení života.

Právě kolaps řidiče je jednou z možných příčin nehody. Další je technická závada. „Řidič autobusu u nás pracuje sedmadvacet let, noční linky řídí dlouhodobě. Před nástupem na směnu splňoval všechna zákonná nařízení týkající se odpočinku. Podle prvních dostupných informací z vozu nepřekročil povolenou rychlost,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Neštěstí přesto téměř okamžitě vyvolalo debatu o rychlostech, s níž se noční autobusy ulicemi města každý večer řítí. „Určitě občas jezdí rychleji, než je povolené. Jízdní řád mi ale přijde nastavený tak, že jinak by se to stihnout nedalo,“ sdělila například Helena Opletalová.

Podle jednoho z řidičů dopravního podniku je však skutečnost o poznání složitější. „Jízdní řád je spíše orientační. Je tam spousta proměnných. Například je to za linku na kolika zastávkách na znamení budu zastavovat, kolik vezu lidí… Jeden den se táhnu jako šnek, druhý se to nedá stíhat. Rychlost občas překročit musím hlavně kvůli návaznosti. Aby lidem neujel vlak nebo rozjezd. Například na zastávce Svratecká, kde na sebe čekají čtyři vozy. Za zpoždění mi postih nehrozí, spíše lidé nadávají,“ uvedl muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce však jeho jméno zná.

To potvrdila i Tomaštíková. „Jakékoliv zdržení na trase nebo na zastávkách neopravňuje řidiče překračovat rychlost, nikdo je k tomuto nenutí. Pro dorovnání případných zpoždění slouží vyrovnávací časy na konečných,“ doplnila mluvčí dopravního podniku.

Za posledních deset let se jedná o jednu z největších nehod vozu městské hromadné dopravy. Co do počtu zraněných ji překonává událost z dubna 2019, kdy trolejbus zdemoloval šalinu. Tehdejší havárie si vyžádala čtyřicet zraněných. Osm zraněných pak má na svědomí srážka tramvají z listopadu 2017 a tragickou dohru měl střet linek 2 a 4 z července téhož roku. Zemřela při něm důchodkyně.

K nehodě nočního autobusu N90 záchranáři vyjížděli v květnu 2014. Vůz tehdy nedojel ani na druhou zastávku a sjel ze silnice do pole. Tři zranění.

Fatální důsledky pak měla havárie z května 2011, kdy na křižovatce ulic Provazníkova a Lesnická vjel do cesty tramvaji trolejbus. Při srážce jeden muž zemřel, dalších čtrnáct cestujících bylo zraněných.

NEHODY VOZŮ MHD



- Počet nehod s účastí vozů Dopravního podniku města Brna za rok 2020: 627



- Nehody zaviněné vozy DPMB: 156



- Nejvíce nehod: od 8 hodin ráno do 2 hodin odpoledne



- Největší nehoda za posledních 12 let: střet šaliny a trolejbusu v roce 2019; 40 zraněných



- Nejčastější místa nehod: Křenová, Štefánikova, Palackého třída, Cejl, Vídeňská