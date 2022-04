Krkonošské i mexické speciality: hvězdy soutěže MasterChef vařily v Brně

Za ním postávají tři vousatí vikingové srkajíc nad košem horkou medovinu. „Už tady chybí jenom oheň. Dej mi prosím tě nějaký groše, ať na ně netasím dvoulitr,“ mlaskne plnovous.

Šermířská burza se v Brně koná již patnáctým rokem. Akce byla vždy oblíbená. Nicméně i milovníkům historie zaťal sekeru do jejich koníčku covid. „Zájem klesl, přesná čísla ještě nemáme, ale hlavně prodejci vnímají, že lidé šetří. Ostatně jako každý v aktuální situaci,“ krčí smutně rameny Machálek.

Například Tomáš Skřivánek z Brna, který se poslední dva roky účastní středověkých bitev, si na burzu přišel pro helmu. „Šermířská burza je skvělou příležitosti k nákupu nove výstroje do nového koníčku. Já si koupil helmu. Je to také skvěla příležitost potěžkat si zbraně a koupit přítelkyni ten prstýnek s kamenem, co si vždycky prala. Je tu totiž mnoho různorodého zboží. Lide jsou všichni příjemní a milí, jelikož se již všichni znají z různých akci,“ líčí muž.