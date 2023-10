/FOTO, VIDEO/ Kromě zlepšení viditelnosti přijíždějících spojů či zvětšení kapacity čekáren přináší cestujícím výměna zastávek v Brně-středu další, mnohými doposud neobjevenou výhodu. Lavičky pod novými přístřešky v centru města skrývají ve své konstrukci USB přípojky na nabíjení. V žádné z nich ale zatím není proud. Vedení městské části je plánuje zprovoznit později.

Lavičky pod novými přístřešky v centru města skrývají ve své konstrukci USB přípojky na nabíjení. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

O možnosti nabít si mobil na nových zastávkách v centru Brna spousta cestujících doposud neví. USB přípojky jsou totiž schované za malou kovou krytkou v boční straně laviček. „Mohla by tam být cedulka nebo aspoň nálepka, že tam takováto možnost je. Jinak mi totiž přijde super, že při čekání na MHD člověk může nabíjet. To se kolikrát vážně hodí," reagovala nadšeně brněnská studentka Natálie Vymlátilová.

Ještě víc by podle svých slov ocenila, kdyby byly v lavičkách přímo zabudované i nabíjecí kabely. „U mě osobně je největší problém v tom, že mám telefon na vybití a nikdy nabíječku po ruce," podotkla studentka.

Na přítomnost nabíjecí stanice v lavičce nenápadně upozorňuje kovová plošina připevněná nad přípojkami. „Bylo potřeba mít tam prostor, na který si člověk může nabíjený telefon či jeho obal odložit," vysvětlila mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

VIDEO: Nové zastávky pro cestující v centru Brna. Podívejte se, jak vypadají

Zmodernizované zastávky i se zabudovanými přípojkami již stojí například na hlavním nádraží, Moravském či Mendlově náměstí nebo v České ulici. V žádné z nich si ale lidé telefon zatím nenabíjí. „Porty zprovozníme, až dokončíme instalaci všech nových přístřešků a likvidaci těch starých. Mělo by to být do konce listopadu," uvedla Dobešová.

Dvacet let staré zastávky v celém Brně-středu nahrazují dělníci novými od začátku září. Výměny se postupně dočká sedmdesát přístřešků. Dalších osmnáct čekáren pak přibyde tam, kde doposud žádné nebyly. Podle vedení městské části již dosluhují, neodpovídají moderním standardům a bylo proto potřeba je vyměnit. Přinést by měly zvětšení kapacity čekáren či zlepšení viditelnosti přijíždějících spojů, protože reklamní vitríny již nebudou umístěny v jejich čele.

Na modernizaci zastávek městská část vydělá. Dodavatel pro ni čekárny dodá, postaví a po dobu deseti let bude zajišťovat jejich provoz. Bude tedy bezmála devadesát nových přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy udržovat, čistit a odstraňovat případné následky vandalismu. Za to má právo umisťovat v čekárnách reklamu. Zároveň se zavazuje platit Brně-středu takzvaný koncesní poplatek, který bude každý rok činit zhruba čtyři miliony korun.