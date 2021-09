Hosté podnik celé léto nemohli navštívit. Bývalý majitel budovy Aleš Jindřich hostinec přibližně před dvěma měsíci prodal obci. „Zatím hledáme nové zájemce. Lidé mohou dávat žádosti do devátého září,“ sdělil knínický starosta Jiří Hanák. Zájemce mají čtyři, ale oficiální žádosti nejsou zatím žádné.

Budoucího provozovatele vyberou představitelé obce na setkání zastupitelstva 13. září. V případě, že by se do termínu odevzdání nikdo oficiálně nepřihlásil, budou hledat dál. „Určitě je to důležité místo i pro okolní obce, je tam největší zahrádka na Kuřimsku,“ řekl Jindřich.

Představitelé obce chtějí, aby na místě zůstala hospoda, jinou variantu nepřipouští. „Je to v centru vesnice a jiné takové zařízení, kde by se vařilo, tady není a už nám tu chybí,“ dodal Hanák.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ