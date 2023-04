Zloděje podezřelé z vloupání do zaparkovaného auta u brněnského nádraží pomohla odhalit spolupráce dispečerů u kamer a strážníků.

Muže podezřelé z vykradení auta zachytila kamera. | Video: Městská policie Brno

„Dispečeři si všimli dvojice, která procházela Nádražní ulicí v Brně a zbystřili, když se jeden z mužů zastavil u odstavené dodávky. Chvíli se kolem ní ochomýtal,“ sdělila mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Předvídavost jejích kolegů se ukázala jako opodstatněná, protože muž začal lomcovat s dveřmi a snažil se dostat dovnitř.

„Jakmile se mu to podařilo, posadil se do kabiny a prohledával ji. Operátoři vyrozuměli nejbližší hlídku městské policie. Strážníci dvojici dostihli opodál, na Baštách,“ doplnila Skřivánková s tím, že druhá hlídka kontrolovala auto a zjistila, že zámek u dveří je skutečně poškozený a věci uvnitř kabiny jsou rozházené. Majiteli se ztratily dvě krabice s novými brzdovými kotouči. Přesně takové u sebe měli muži ve věku čtyřiadvacet a osmadvacet let, které strážníci dopadli. Oba je proto jako podezřelé z trestného činu předali policistům. Případ se stal v noci na neděli, strážníci o něm informovali v úterý ráno.