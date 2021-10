Některým cestujícím omezení komplikují dopravu. „Výluka mě omezuje. Nemůžu totiž jet jedničkou přímo na Malinovského náměstí, ale musím přestoupit na České, abych dojel do práce,“ sdělil Adam Pecha.

Jiným cestujícím omezení nevadí. „Výluka mě nijak zvlášť neomezuje, zastávka je jen o několik metrů dál než původní. Nemám s tím nějaký větší problém, je tam pár nepříjemností co se týče přecházení. Ale nevím, jak by se to dalo lépe vyřešit,“ řekla Anna Grebíková.

V úseku od hlavního nádraží až po Moravské náměstí jezdí linka 1 odklonem přes náměstí Svobody. Tramvaj číslo 2 je rozdělena na dvě části. Ve směru od Modřic tak obslouží zastávku v Masarykově ulici a dále jede jako linka 9 do Čertovy rokle, směrem ze Staré osady zastavuje na zastávkách pod hotelem Grand a jízdu končí v Juliánově.

Mezi zastávkami Česká a Malinovského náměstí jezdí tramvaj číslo 4 obousměrným odklonem. „Zastávku Malinovského náměstí obkrouží dvakrát. Zastaví v Rooseveltově i Benešově ulici,“ uvedli zástupci brněnského dopravního podniku na sociálních sítích. Linka 7 je v provozu pouze v úseku od Čertovy rokle po Malinovského náměstí.

Po celý týden jsou změněny rovněž odjezdy nočních autobusových linek.

LUKÁŠ SOLAŘ