Při výluce, která trvala osmdesát dní, zvládli stavbaři dokončit všechny výhybky ve stanici Střelice nebo rekonstrukci navazující části traťové koleje na Moravské Bránice. „I opravu železničního svršku a spodku obou kolejí ve směru na Zastávku,“ přiblížil za firmu Skanska Ondřej Zedník.

Letos ještě čeká na cestující omezení o víkendu 23. a 24 října, které se dotkne trati z Brna na Moravské Bránice. „Bude nutná náhradní autobusová doprava z Brna do Ivančic,“ uvedl ředitel firmy Kordis, která koordinuje dopravu v kraji, Jiří Horský.

Stavbaři také zmodernizovali stávající zastávky Troubsko a Střelice dolní. Cestující v nich využijí nové přístřešky a také bezbariérový přístup. Součástí stavby jsou také nové zastávky v Ostopovicích a brněnském Starém Lískovci. „Pro veřejnost se otevřou od nového jízdního řádu, který začne platit 12. prosince,“ doplnil Bocák.

K využívání nové zastávky v Lískovci je zatím skeptický tamní starosta Vladan Krásný. „Zatím k ní není žádný přípoj, takže nevím, jak bude fungovat,“ poukázal.

Právě v místě zastávky má vzniknout nový dopravní terminál pro hromadnou dopravu. Jeho stavba však zatím nezačala. Železničáři se proto s představiteli Brna dohodli, že do prosince vybudují provizorní přístupový chodník. „Spojí obytnou část se zastávkou, bude osvětlený. V současné době připravujeme povolení této dodatečné stavby,“ přiblížil Bocák.

Krásný si postěžoval, že zatím neví, jak bude přístupová cesta vypadat.

V březnu příštího roku mají začít práce na navazujícím úseku do Zastávky. „Nyní pokračuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládáme, že bychom do konce roku podepsali smlouvu. Práce by měly být dokončené na konci roku 2023,“ podotkl Bocák.

Železničáři uvažují i nad modernizací úseku ze Zastávky na Náměšť nad Oslavou a Třebíč. „V dohledné době budeme zadávat studii proveditelnosti,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Železniční trať Brno - Střelice:



- Železničáři ji zrekonstruovali a zelektrifikovali.



- V pondělí končí v úseku výluka, od úterka se tam vrací vlaky.



- V Ostopovicích na Brněnsku a v brněnském Starém Lískovci přibyly nové zastávky. V provozu budou od prosince.



- Náklady jsou asi 2,9 miliardy korun.



- Na jaře 2022 má začít zdvoukolejnění a elektrizace trati až do Zastávky.



- Maximální rychlost vlaků bude až 120 kilometrů v hodině.

MICHAL HRABAL

LUKÁŠ SOLAŘ