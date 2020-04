Po brněnských silnicích jezdí pravidelně za každého počasí i ročního období. Oproti předchozím zimám zaznamenal při letošním chladném období méně nově vzniklých výmolů. S problémy na silnicích ve městě se i přesto Brňan Vítězslav Mecerod potýká stále.

Nepříjemný je pro něj třeba výmol na Husovickém mostu ve směru na Tomkovo náměstí. „Když jedu běžnou rychlostí, musím vždy najet kousek do levého pruhu, abych se mu vyhnul. Auto by to asi zvládlo, ale nechci ho zbytečně ničit,“ poznamenal.

Letošní nezvykle teplá zima byla na vznik nových poškození přívětivější i podle správců silnic ve městě. „Oproti předcházejícím rokům jsme evidovali méně závad ve sjízdnosti. Nejvíce výtluků jsme dosud opravili hlavně na významných místních silnicích,“ uvedla mluvčí společnosti Brněnské komunikace Vladimíra Navrátilová.

PROVIZORNÍ OPRAVY

Dodala, že v zimě pracovníci firmy provizorně opravili výmoly v ulicích Drobného, Novolíšeňská a Branka. I přesto Navrátilová odhaduje, že alespoň jeden výtluk různé velikosti je přibližně na polovině místních komunikací.

Výmoly na brněnských silnicích

• kvůli teplejší zimě menší poškození silnic než v minulých letech

• provizorní zimní opravy výmolů na silnicích v ulicích Drobného, Novolíšeňská a Branka

• lokální opravy výmolů od jara na silnicích v Kounicově, Vídeňské, Kšírově ulici, na náměstí 28. října nebo v Palackého třídě

• konec jejich oprav na konce června u silnic pod správou Ředitelství silnic a dálnic a v polovině července u silnic pod správou Brněnských komunikací

Naplno se do odstranění děr pustí silničáři s příchodem jara. K práci potřebují nejméně pět stupňů nad nulou, suchou vozovku a počasí beze srážek. Lokálních oprav se dočkají řidiči v Kounicově, Vídeňské, Kšírově ulici nebo třeba na náměstí 28. října.

Spíše průběžné poškození zaznamenali po letošní zimě zástupci Ředitelství silnic a dálnic. V Brně se starají o silnice první třídy, městský okruh a dálnice. „Zhoršení stavu vykazuje například silnice I/38 na výjezdu z Brna,“ sdělila mluvčí ředitelství Nina Ledvinová. Po této silnici se řidiči dostanou z Brna do Svitav.

S odstraněním škod po zimě mají být silničáři podle ní hotoví do konce června. Následně se pustí do běžných oprav. Ještě o několik týdnů déle potrvají opravy po zimě zaměstnancům Brněnských komunikací. „Stejně jako ve všech odvětvích v celé zemi se logicky i v případě oprav výtluků zpozdil plán. Mimo jiné je totiž omezený i provoz obaloven,“ vysvětlila Navrátilová.

Problémy s výmoly jsou v Brně nejen na hlavních silnicích, ale také na takzvaných účelových komunikacích. Tyto silnice spravují městské části za peníze od města. Dlouhodobý problém s poškozením vozovky řeší třeba v Židenicích před školkou v Nopově ulici. „Výmol tam vždy průběžně zasypeme, ale díra je čím dál větší a už to začíná být nebezpečné,“ přiblížil tamní místostarosta Petr Kunc.

Výtluky a jiná poškození vozovky mohou podle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka přispívat k nebezpečným situacím v provozu. „V okamžiku, kdy řidič znenadání do takového výmolu najede, může to přispět k jeho neuvážené nebo nepřiměřené reakci na aktuální stav v provozu, může se třeba leknout. Předpokladem bezpečné jízdy je silnice v dobrém stavu, jejich opravy po zimním obdobím jsou proto na místě," řekl Čížek.

Oldřich Haluza

Jana Tomalová