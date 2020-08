Brňané znají nová data vstupů do zpřístupněného vodojemu pod Žlutým kopcem. Lístky na komentované prohlídky si mohou zakoupit od středy, a to na sedm zářijových termínů.

Vodojemy pod Žlutým kopcem v Brně. | Foto: Deník / Attila Racek

Do vodojemu zamíří ve všední dny od 8. do 10 září a o týden později 16. a 17 září. Zavítají do něho také v soboty 20. a 27. září mezi devátou hodinou ráno a šestou večer. „Ani tato nabídka není definitivní, momentálně zaškolujeme další průvodce, abychom mohli dále navýšit kapacitu. Po vyprodání těchto termínů přidáme další," uvedl za brněnské Turistické informační centrum Jan Gerych.