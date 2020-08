Vyřazená telefonní budka v Ivančicích se proměnila k nepoznání. Podívejte se

Knihu nebo časopis do vlaku, autobusu i na doma si lidé půjčí z nové knihobudky. Stojí od středy v Ivančicích před nádražím. Časopisy a knihy umístili zaměstnanci městské knihovny do staré vyřazené telefonní budky předělané na knihovničku. Knihy mohou lidé odnášet, vypůjčovat si i přidávat do budky ty, které už nečtou.

Lidé si půjčují knihy z knihobudky před ivančickým nádražím. | Foto: Městská knihovna Ivančice