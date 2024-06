Profesionální hasiči v Brně letos slaví sto šedesát let. V této souvislosti připravili několik akcí pro veřejnost. V sobotu čekala zájemce atraktivní podívaná. V centru Brna mohli sledovat defilé historické a hasičské techniky. Přímo na náměstí Svobody mohli vidět několik ukázek historických způsobů hašení požáru a také záchranu zraněného kolegy.

Atraktivní podívaná přilákala v sobotu na náměstí Svobody v Brně davy lidí. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Po rozpálenému náměstí se projely takové historické skvosty, jako koněspřežná stříkačka z roku 1877 z Ořechova u Brna, poválečný Chevrolet AS16 z roku 1947 s posádkou hasičů z Pozořic nebo plně funkční Hydrofor patřící záchrannému sboru z městské části Brno-Komín.

Na Moravském náměstí je ještě do neděle 23. června umístěná výstava fotografii a dopňujících informací o činnosti sboru se zaměřením především na dění v Brně.

Historie a současnost

Počátky profesionálních hasičů v Brně se datují od jara 1864, kdy sbor tvořilo šest mužů a prvním velitelem byl příslušník vídeňského hasičského sboru, který sloužil za vzor pro město Brno. Sídlem hasičského sboru byla nynější Stará radnice, kde se nacházely stáje pro koně a prostory pro mužstvo.

Defilé historické i nové hasičské techniky na náměstí Svobody v Brně.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Jak informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška, v současné době slouží v Brně na výjezdu dvě stě jedenáct profesionálních hasičů ve třech směnách, kteří jsou na území města rozdělení do pěti stanic. „Ročně řeší čtyři a půl tisíce událostí, u kterých zachrání dvanáct stovek lidských životů. Co do počtu výjezdů k mimořádným událostem, je stanice Brno-Lidická dokonce nejvytíženější stanicí v České republice," upozornil Mikoška.