Podle mluvčí jihomoravské záchranky Michaely Bothové v letošní letní sezóně evidují záchranáři v některých dnech vyšší desítky případů kolapsů a slabostí. „Za čtyřiadvacet hodin máme v Jihomoravském kraji průměrně tři sta událostí, v uplynulých dnech jsme však zaznamenali i nadprůměrná čísla," sdělila v pondělí Bothová.

Podle ní jde nejčastěji o seniory a chronicky nemocné lidi. „Mohou to být ale samozřejmě i mladí a zdraví jedinci. Pokud jde o prevenci, pak doporučujeme hodně pít, nevystavovat se v exponovaných časech přímému slunci, mít lehké oblečení, vyhýbat se fyzické zátěži," uvedla Bothová.

Záchranáři k pacientům po kolapsu vyjíždějí i na zastávky a do vozů hromadné dopravy. „Minulý týden, ve dnech, kdy panovaly tropické teploty, jsme nevolnost cestujících řešili v podstatě denně," uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Vysoké teploty v brněnské hromadné dopravě snižuje již téměř v polovině vozů klimatizace. Tu spouští řidiči při venkovní teplotě na dvaadvacet stupňů Celsia. „Vyzýváme vždycky cestující, ať se nebojí kontaktovat řidiče ve chvíli, kdy mají pocit, že jedou klimatizovaným vozem a klimatizace by měla fungovat, ale nefunguje," upozornila Tomaštíková.

Zatímco klimatizací disponují téměř tři čtvrtiny brněnských autobusů, zřídka se s ní cestující setkají v tramvajích. „Celkově máme 54 % klimatizovaných trolejbusů, 72 % klimatizovaných autobusů a 12 % klimatizovaných tramvají," uvedla Tomaštíková.

Rozdíl v cestování s klimatizací v horkých dnech pociťuje i cestující Nikol Rykrová.„Vždycky se mi uleví, když vidím šalinu, která je zvenku novější a vypadá, že tam ta klimatizace bude. Ten rozdíl oproti těm, kde není, je citelný," řekla Rykrová.

Za absencí klimatizace ve většině brněnských tramvají podle Tomaštíkové stojí dlouhá životnost vozů. „Všechny nové vozy, které nakupujeme, jsou vybaveny klimatizací. Autobusy obměňujeme nejčastěji, takže tam už je procento klimatizovaných vysoké, tramvaje mají životnost desítky let, tam je obnova a tím i nástup klimatizovaných vozů pomalejší," přiblížila Tomaštíková.

Dodatečnou instalaci klimatizačních jednotek i do starších tramvají podle ní vedení dopravního podniku řeší. „Jedná se však o investici přesahující tři miliony korun za vůz. Pokud bereme v potaz to, že vozy jezdí v soupravách, pohybujeme se za dovybavení klimatizací okolo šesti milionů korun za soupravu, což je přibližně cena jednoho nového autobusu. Je proto nutné takové rozhodnutí ekonomicky dobře zvážit," sdělila Tomaštíková.

Podle některých cestujících je ale vysoká teplota v tramvajích znesitelná. „Někdo to musí vydržet v práci, my jsme měli v hale taky třicet jedna stupňů, tak tu chvíli v šalině se to dá," sdělil cestující Stanislav Opálta.

První pomocí při zkolabování je podle Bothové přesun pacienta do stínu a větraných prostor, uvolnění oděvu a podání tekutin. Jeví-li se stav jako závažnější, pak je nutné kontaktovat linku 155. „Pokud jsou cestující svědky takového případu, měli by neprodleně informovat řidiče. Ten prostřednictvím dispečinku zajistí příjezd záchranné služby a její navigaci přímo k vozu," dodala Tomaštíková.