Po souhlasu vlády se zvoleným postupem bude dalším krokem příprava výběru transakčního poradce a příprava zadávacího řízení na soukromého partnera. Jednotlivé projekty mají být stavěné odděleně na základě samostatných výběrových řízení a s ohledem na jejich připravenost.

Nová vysokorychlostní trať mezi Modřicemi a Rakvicemi má zkrátit dojezdové časy na trase mezi Brnem a Břeclaví pro regionální i dálkové vlaky, protože po dokončení trati se na ni přesunou dálkové vlaky a díky tomu bude ta stávající připravena na rozvoj příměstských i regionálních vlaků. Předpokládané náklady jsou zhruba třiadvacet miliard korun.

V některých obcích však stavba vysokorychlostní železnice budí obavy. Například Modřičtí mají strach ze zvýšeného hluku u svých domů. Nové koleje totiž povedou v blízkosti Brněnské ulice. „Z jedné strany máme silnici na Vídeňské, z druhé strany hluk z kolejí. Kumuluje se to, i proto chceme, aby byla protihluková opatření co nejvíce robustní. Proto ten tlak," popisoval před nedávnem předseda spolku Pro Modřice Miroslav Novák.

Zástupci Správy železnic se zatím nejvíce kloní k tomu, že by z obou stran tratě stály pět a půl metrů vysoké protihlukové stěny. Mezi konvenční a vysokorychlostní tratí by pak byla další stěna. „Čím blíž je stěna ke zdroji hluku, tím je účinnější. Hluk by pak nepřekročil povolené limity už na zahradách, a ne až u domů. Připadá nám to jako nejlepší kompromis," vysvětlil před pár týdny náměstek pro přípravu vysokorychlostní trati pro oblast jih Marek Pinkava.

Kritičtí jsou ke vzniku vysokorychlostní železnice také v Rajhradě. Vadí jim fakt, v podstatné části města má vést nová trať otevřeným zářezem. „Kolem už stojících domů má jít v tunelu. V části blíže k Brnu, kde jsou domy více vzdálené, má jít trať otevřeným zářezem. Stávající silnice se má díky tomu posunout více do Rajhradu a tam máme rezervu pro bydlení. Měli jsme tam plány výstavby rodinných domů," zmínil starosta Rajhradu František Ondráček.

V oblasti Vranovického lesa je pak například navržený most o délce 1350 metrů, aby stavba co nejméně zasáhla do chráněného a z pohledu životního prostředí velmi cenného území.

Úsek mezi Modřicemi a Rakvicemi na trase mezi Brnem a Břeclaví patří mezi ty, které jsou v přípravě nejdále. Správa železnic předpokládá začátek stavby vysokorychlostní trati mezi Modřicemi a Rakvicemi v roce 2027 a dokončení o tři roky později. „Zprovoznění předpokládáme na počátku třicátých let," informoval mluvčí železničářů Dušan Gavenda v lednu.