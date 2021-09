Nový úsek vysokorychlostní železnice na jižní Moravě odlehčí regionální dopravou vytížené trati z Brna do Břeclavi. „Právě na vysokorychlostní trať přejde v prvních letech provozu část dálkových spojů. V budoucnu se ale tento úsek vysokorychlostní železnice stane zásadní spojnicí České republiky s okolními státy, kdy vlaky s rychlostí až 320 kilometrů v hodině propojí Prahu, Brno nebo Ostravu s Vídní, Budapeští a Bratislavou," informovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.