Podobně je na tom saunový svět Saunia, který Brňané najdou v areálu bohunického kampusu i v obchodním domě Letmo v centru města. Již v loňském roce tam navýšili ceny o deset procent, standardně zdražují zhruba jednou za rok. Důvodem dřívějšího navýšení cen se však stala primárně efektivita provozu.

„Ceny zvyšujeme většinou jednou za rok. Provozy jsme se vždy snažili udělat natolik efektivně, aby pro nás energie nebyly největší položkou. Máme hodně rekuperací, získávání zpětného tepla, tepelná čerpadla a podobné věci,“ popsal před časem pracovník brněnského saunového světa Jaroslav Zonyga.

Stejná výše vstupného jako doposud zůstane u sportovišť provozovaných městskou firmou Starez-Sport. Ta spravuje například koupaliště na brněnské Kraví hoře, zmodernizovaný plavecký bazén poblíž lužáneckého parku nebo krytý plavecký bazén Ponávka v Brně.

„V současné chvíli nepředpokládáme, že bychom v letošním roce i přes zvýšení DPH zdražovali vstupné na sportovištích pod naší správou. Základní vstupné na našich sportovištích jsme zvyšovali na začátku loňského roku, a to především z důvodu navýšení cen energií a celkových provozních nákladů. Nyní se snažíme o to, aby sportoviště byla cenově dostupná co nejširšímu počtu Brňanů,“ podotkla mluvčí městské firmy Michaela Dittrichová.

Úbytek zákazníků v důsledku možného budoucího zvýšení cen za vstupné ekonomové nepředpokládají. „Zhruba čtyřicet procent Čechů si dává novoroční předsevzetí, nejčastěji právě to, že mají více sportovat a hubnout. Díky tomu začíná sportovištím hlavní sezóna hned se začátkem ledna. Během měsíce se návštěvnost každoročně zvedá až o třicet procent, za sportovní aktivity lidé utrácejí i tisíce korun,“ konstatoval ekonom Lukáš Kovanda.

Změna sazby daně z přidané hodnoty z deseti na aktuálních dvanáct procent u vstupů do saun, fitness center nebo plaveckých bazénů pro některé Brňany problém nepředstavuje. Jedním z nich je třeba Brňan Jan Brůna. „Jestli to bude o pár korun nahoru nebo dolů nějak neřeším. Užiju si to, na co mám náladu,“ zamyslel se muž.