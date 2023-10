/FOTO, VIDEO/ Porovnat otisky prstů, sestavit identikit nebo rovnou vyřešit vraždu. To si mohou návštěvníci v říjnu zdarma vyzkoušet v nákupním centru v brněnském Králově Poli. Interaktivní výstava s názvem Kriminálka spojuje zábavu i vědomosti.

Návštěvníci nákupního centra si můžou na vlastní kůži vyzkoušet práci kriminalistů. | Video: Deník/Jiří Kostka

Výstavu najdou návštěvníci v horní pasáži nákupního centra, hned vedle supermarketu. Čeká tady na ně čtrnáct interaktivních stanovišť, kde si mohou na vlastní kůži vyzkoušet různé kriminalistické metody. „Jsme rádi, že návštěvníci našeho nákupního centra můžou tuto jedinečnou výstavu zažít. Věříme, že pro všechny to bude zážitek i s trochou poučení.“ řekla marketingová manažerka Nákupního centra Královo Pole Edita Smělíková.

Za nápadem a konceptem výstavy stojí tým z libereckého science centra iQLANDIA. „Chtěli jsme do nákupních center přinést výstavu, která pro lidi nebude jenom čistě zábavná, jak je tomu často zvykem. Chtěli jsme je taky trochu vzdělávat. Cílíme na veřejnost i na školní skupiny a třídy,“ vysvětlil garant výstavy Jaromír Zavoral. Na výstavě se podle něj kromě týmu z libereckého science centra podíleli i odborníci z oboru kriminalistiky.

Výstavu mohou zájemci absolvovat dvěma různými způsoby. Prvním z nich je komentovaná prohlídka s průvodkyní, druhou pak samostatná obchůzka jednotlivých stanovišť. Obě tyto varianty zaujmou podle organizátorů někoho jiného, spojuje je ale jednotné téma kriminalistiky a vyšetřovacích metod.

Komentovaná prohlídka s průvodcem je spíše zábavnou logickou hrou, ve které se zájemci vžijí do role detektiva a pokusí se vyřešit zločin. Zaujme především děti, zúčastnit se ale může kdokoli. „Jsem po návštěvníky takový průvodce a vypravěč zároveň. Ukazuju jim jednotlivá stanoviště, vyprávím příběh toho zločinu, který se návštěvníci snaží vyřešit. Dávám jim i různé nápovědy k úkolům a šifrám. Vylučovací metodou se nám pak podaří odhalit pachatele,“ vysvětlila mladá průvodkyně.

Vyřešit případ zabere zhruba hodinu. Zájemci se mohou pomocí registračního formuláře přihlásit na konkrétní čas. „Určitě ale můžou přijít i jen tak, když zrovna půjdou kolem. Když bude volno, ráda se jim budu věnovat. Když nebude, podívat se můžou i sami,“ doplnila průvodkyně.

Druhá část výstavy je samostatná. Interaktivní a zábavná je ale úplně stejně. Na různých stanovištích představuje jednotlivé kriminalistické metody, které si mohou návštěvníci rovnou sami vyzkoušet. Každý si tak může zblízka prohlédnout kulku, zámek a klíč, otestovat svůj čich nebo porovnat stopy a otisky prstů. Vše je doplněno o odborný popis a poutavá videa.

Nejvíc zaujala stěna z plastových tyčinek

Samostatná prohlídka tak může tak zaujmout i návštěvníky, kteří jdou zrovna kolem. Třeba jako manžele Novotné. „Zaujalo nás to. Všechno se dá nějak vyzkoušet, a přitom je to i dost odborně vysvětlené. Líbil se mi třeba tady zámek pod velkou lupou, nebo testování různých vůní. Líbí se nám, že to je pro děti i dospělé.“ popsala své dojmy penzistka Eva, která na expozici i s manželem narazila během nakupování náhodou.

Na jednotlivá stanoviště náhodu narazil i Tomáš Brodský se svým čtyřletým synem. „Mladého nejvíc zaujala stěna z plastových tyčinek, do které může udělat svůj obtisk. Zkouší to pořád znova, vůbec se od toho nemůže odtrhnout,“ usmíval se mladý otec.

Zdroj: Deník/Jiří Kostka

Výstavu v královopolském nákupním centru najdou návštěvníci každý den až do dvaadvacátého října. Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu, vždy od devíti hodin ráno do sedmi večer.