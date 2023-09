V Brně začala výstavba čtvrti Pod Hády. Ustoupila jí třeba nedokončená továrna

/VIDEO, VIZUALIZACE/ Přes tisícovku bytů v domech a vilách nabídne už za několik let nová čtvrť Pod Hády v brněnských Maloměřicích a Obřanech. Základní kámen v místě brownfieldu po bývalé továrně Ergon poklepali zástupci developera i města ve středu, první etapa má být hotová do dvou let. Kromě bydlení zahrne čtvrť také mateřskou školu nebo obchody.

V Brně začala výstavba čtvrti Pod Hády. | Video: Deník/Terezie Sekáčová