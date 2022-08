Výzvu k rozluštění hádanky sdílel na sociálních sítích starosta Brna-severu Martin Maleček koncem července, odpověď na záhadnou otázku tak přišla velmi brzy. Zeď. kterou zachovalá reklama zdobí, však nyní čeká zateplení. „To by se mohlo uskutečnit do začátku srpna. Pak je potřeba měsíční technologická pauza a tým písmomalířů odhaduje měsíc na práci na reklamě. Takže teoreticky by mohlo být začátkem října hotovo,“ vyčíslil Maleček. Brňané tedy o cenný kus historie nepřijdou. Ačkoliv stará reklama zmizí pod zateplovacím materiálem, brzy ji nahradí přesná kopie. A to včetně chybějících částí, které se pomocí pátrání povedlo doplnit.

Stížnosti na hluk a řešení

Práce na výstavbě velkého městského okruhu vedoucího nad Tomkovým náměstím stále intenzivně pokračují. Poté, co si tamní obyvatelé stěžovali na výrazný hluk, který způsobovala rychlá jízda po mostním provizoriu, se Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo ve spolupráci s policisty snížit rychlost v místě na dvacet kilometrů v hodině. Brzy tam také začne úsekové měření. „Buď by se doprava omezila na obousměrnou jedním pruhem, což by způsobilo významné zablokování provozu, nebo jsme nucení snížit rychlost. Je to první úsekové měření v Brně,“ sdělil Deníku Rovnost nedávno brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Pokrok u stavby VMO Tomkovo náměstí v Brně: seřizují čidla, začne měření naostro

Zařízení na úsekové měření rychlosti na mostním provizoriu u Tomkova náměstí je funkční, spuštění do ostrého provozu plánují silničáři v polovině srpna. Zdržení mají na svědomí hackerské útoky a s nimi spojené výpadky serverů, které poškodily kalibraci. „Po instalaci kamer se situace v souvislosti s překračováním rychlosti dvacet kilometrů za hodinu výrazně zlepšila. Nicméně opět apelujeme na řidiče, aby na mostní provizorium nevjížděli s vozidly s hmotností nad dvaadvacet tun. Tím dochází k poškozování konstrukce. V případě nutné opravy by to opět znamenalo provizorium po dobu oprav uzavřít a vrátit provoz do režimu jedna plus jedna, což by způsobilo dopravní komplikace,“ upozornila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Zatímco místní poukazovali na nadměrný hluk, číhala hrozba také v překračování povolené rychlosti. To by mohlo zapříčinit materiální škodu a další dopravní komplikace na Tomkově náměstí. Aktuálně šoféři projíždějí dvěma pruhy do Husovického tunelu a dvěma pruhy v opačném směru. „Práce pokračují podle harmonogramu, aktuálně nechystáme žádné změny ve vedení provozu,“ sdělila ve čtvrtek Trubelíková.

VIDEO: Dron nad Tomkovým náměstím v Brně, podívejte se na unikátní záběry

V současné době mají dělníci dokončenou betonáž dvanáctého pole mostovky tamní estakády. „Půl kilometru dlouhou estakádu bude tvořit celkem čtyřicet polí a sedmatřicet pilířů. Po betonáži dalšího pole už estakáda kompletně překlene kolejiště maloměřického nádraží. U řeky Svitavy budujeme opěry a pilíře pravé strany mostu,“ doplnila Trubelíková. Na betonáž využili stavbaři zhruba šest set kubíků betonu, nová páteřní trasa v délce 1,2 kilometru povede přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu i maloměřické nádraží.

Stavba spojí okolí frekventovaného Husovického tunelu a tubusu pod sídlištěm Vinohrady, poté plynule naváže na černovickou Ostravskou radiálu. Při stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky, šest mostů a šest protihlukových stěn. Cílem je zvýšení bezpečnosti a větší plynulost dopravy ve městě. Náklady přesahující dvě a čtvrt miliardy korun si mezi sebou dělí Ředitelství silnic a dálnic a Brno. Hotovo má být za dva roky.