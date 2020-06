Příznivci motorismu mají na výběr mezi několika značkami. Někteří zastavují u modelů Volvo, jiným se líbí Porche nebo Alfa Romeo. Obdiv sklízí především tmavě modré křivky vozu Talbot Lago z roku 1948, který před dvěma lety zazářil na přehlídce v kalifornském resortu Pebble Beach. "Byl tam poprvé a skoro vyhrál ocenění za nejlepší vůz celé výstavy. Pro každého návštěvníka je ale lákadlem něco jiného, je tady spousta modelů," přibližuje organizátor akce Karel Kupka.

Se slzami v očích si prohlíží vnitřek červeného veteránu Vlasta Mikesková. "Jsou to vzpomínky. Vybavuji si spoustu událostí z mládí, kamarády i rodinu. Je tady autobus, kterým jsem jezdila na základní školu. Vše s motorem je moje celoživotní vášeň, i když jsem ženská. Výstava je úžasná. Jsem ráda, že auta letos stojí a mohu se podívat pořádně z blízka," pochvaluje si.

Před polednem návštěvníkům na ranveji Karel Jaroš představuje více než devadesát let starý závodní speciál s přezdívkou Pekelník. "Je to jeden z výrobků Zbrojovky, která vyráběla opravdu nadčasová auta. Brno bylo od roku 1923 do roku 1936 malou mekkou osobních automobilů," připomíná konstruktér

I přesto, že červnový den protíná mrholení a občas i déšť, zájem v očích přicházejících neopadavá. "Jezdím pravidelně na sjezdy veteránů. Sám vlastním muzeum motorek v Rakovníku," prozrazuje Ivo Šarlingr, který si užívá výstavu i setkání s přáteli z oboru.

Šťastné vzpomínky se na brněnském výstavišti vrátily také slovenskému automobilovému závodníkovi, čtyřnásobnému mistrovi Československa, Marianu Rajnohovi. "Mám s sebou svou Alfu Romeo, se kterou jsem na Masarykově okruhu v sedmdesátých letech závodil. Pořád jezdí," zdůrazňuje.

I když počasí podle něj nevyšlo nejlépe, cítí spokojenost. "Krásné vzpomínky, rád se sem vracím," povzdychne si.