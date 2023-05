/PROGRAM/ Koncerty, ukázky, prohlídky a další akce pro všechny generace. Téměř všechny pavilony výstaviště v Brně se otevřou lidem poslední květnovou sobotu a neděli. Konají se tam oslavy 95. výročí založení. „Chceme ukázat, že výstaviště není jen o byznysové sféře, ale i o té zážitkové, festivalové," sdělil obchodní ředitel Veletrhů Brno Lukáš Helan.

HISTORICKÁ AUTA. Veterány si lidé prohlédnou v pavilonu B. Zapůjčí je tam Technické muzeum Brno. „V sobotu se uskuteční spanilá jízda Brnem, kolem třetí hodiny odpoledne by tohle defilé mělo končit právě v pavilonu B, kde se pak jednotlivá auta rozmístí," poznamenal Helan. Centrem města veterány projedou dvakrát za sebou. Půjde o osobáky, vozy hromadné dopravy i vojenskou techniku.

BVV95



kdy: sobota 27. května 9.00 - 21.00, neděle 28. května 9.00 - 17.00

za kolik: vstupné 30 korun, děti do 15 let, důchodci od 65 let a hendikepovaní s průkazem ZTP zdarma

SPORT. Z pavilonu V se stane sportovní bašta. Vznikne tam asi třicet sportovišť pro malé i velké. Lidé si vyzkouší například lezení po horolezecké nafukovací stěně, hokejbal, florbal nebo ragby. Nadšenci si mohou zařádit na tatami, nejmenší ocení skákací hrad. „Bude tam i lanovka přes celý pavilon. Lidé se tak mohou svézt nad hlavami návštěvníků," podotkl za Veletrhy Brno Jaroslav Bílek.

Těšit se lze i na vzlet horkovzdušných balonů. „Jsou závislé na počasí a povolení vzletu. Jestli nakonec vzlétnou, to se rozhodne ve vyšších sférách. Jeden bude startovat přímo v areálu u hlavní brány, druhý z předpolí u hlavní brány," nastínil generální ředitel společnosti Snip & Co Jiří Morávek.

OBŘÍ MODELY. Pod střechou pavilonu A2 se představí trojice obřích modelů vesmírných těles z brněnské hvězdárny a planetária. Desetimetrový Lunalón, Marsmeloun i Heliosféra. „S tóny kosmické hudby a podivuhodnými fakty připomenou, že Brno je náš vesmír," uvedl mluvčí Veletrhů Brno Radoslav Klepáč.

HUDBA I JÍDLO. Na oslavách výstaviště nebude chybět ani food festival. Nabídne nejrůznější pokrmy od domácích langošů přes burgery, kebab až po syrská vegetariánská jídla. Lidé mohou ochutnat také jedlý hmyz nebo křupavé červíky. Součástí bude přehlídka řemeslných minipivovarů.

Na hlavním pódiu pak bude bohatý doprovodný program. Včetně muzikálových vystoupení herců z Městského divadla Brno. „Program bude zakončený vystoupením skupiny Queen revival, což je světová skupina," zmínil Helan.

DOPRAVA. Pořadatelé zajišťují také posílení hromadné dopravy k areálu výstaviště. Budou jezdit speciální historické linky. „Bude obnovená linka P1. Pojede na trase od Malinovského náměstí na výstaviště a do Pisárek. Dále budou tři historické autobusy Technického muzea vozit návštěvníky zdarma mezi náměstím Svobody a areálem výstaviště. Bude fungovat i bezplatná linka Šalina pub," vyjmenoval Morávek.

Budou připravené i parkovací plochy uvnitř výstaviště nebo v areálu velodromu. „Apelujeme na všechny, ať využijí zejména městskou hromadnou dopravu," sdělil Helan.

SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ. Představení ohňostrojného designéra Jaroslava Štolby nad hradem Špilberk s podtitulem V dobré náladě vyvrcholí sobotní program oslav. Ohňostroj diváky přenese do taneční atmosféry doby otevření brněnského veletržního areálu. „Dvacátá léta dvacátého století byla ve znamení nástupu nových forem tradičního jazzu jako populární taneční hudby díky nezadržitelnému míšení černošských a bělošských prvků," řekl Štolba.

ARCHITEKTONICKÉ PROHLÍDKY. Běžně nepřístupná místa si mohou prohlédnout návštěvníci akce. Organizátoři zpřístupní Králíkovo divadlo, Bauerův zámeček, vyhlídkovou věž pavilonu G nebo historický sál: Rotundu. Například v Bauerově zámečku budou k vidění interiéry světoznámého architekta Adolfa Loose, mramorový sál nebo ložnice Margarety Bauerové. „Na prohlídky se musí zájemci přihlásit dopředu," upozornil Helan.

Historie brněnského výstaviště



„Začátek se datuje až do roku 1928, kdy se v areálu brněnského výstaviště konala soudobá výstava československé kultury, která tehdy trvala téměř pět měsíců. Za tu dobu navštívilo areál zhruba 2,7 milionu lidí. V návaznosti na to tam byly další akce. Všechno vrcholilo v roce 1959, kdy v areálu výstaviště byl první mezinárodní strojírenský veletrh." Lukáš Helan