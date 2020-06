Brněnští milovníci pohybu se můžou radovat. O víkendu ve městě otevřou hned dva nové sportovní parky. V areálu výstaviště si lidé od soboty zahrají stolní tenis, basketbal nebo tegball. Ve Vodově ulici se od neděle zabaví příznivci volejbalu i florbalu.

Basketbal. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Karel Pech

Dočasná sportoviště se zástupci města rozhodli vybudovat kvůli omezením souvisejícím s virovou nákazou. „Je pravděpodobné, že lidé v Brně přes léto stráví více času než v předchozích letech. Parky mohou navštívit od devíti od rána do osmi hodin do večera každý den až do konce srpna. Půjčení vybavení i vstup je zdarma,“ popsal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.