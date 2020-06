Na výstavě lidé uvidí kopie Svatováclavské koruny, gotického žezla a jablka, i například Pražského Jezulátka či šatů Marie Terezie. „Výstavu jsme kvůli koronaviru prodloužili do poslední červnové neděle. Přes léto pak máme výstavní pauzu,“ poznamenal správce letohrádku Petr Lukas.

Nejde o jedinou výstavu, kterou v Brně pořadatelé kvůli pandemií prodloužili a nyní končí. „Do neděle máme zdarma na Špilberku otevřenou výstavu Obnovená brněnská synagoga ve fotografiích Libora Teplého. Původně měla trvat jen do konce dubna,“ uvedl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.

Pospíchat naopak nemusí zájemci o prohlídku některé z výstav v brněnském technickém muzeu. Ty po pandemií potrvají v prodlouženém termínu až do září. „Kvůli uzavření muzea a karanténě jsme do sedmadvacátého září prodloužili výstavy Retrogaming No 2, V těžkých dobách: Boje o hranice 1918-1919 a Železná opona 1948-1989. První se zaměřuje na počítačové hry z osmdesátých a devadesátých let minulého století, další představuje historické události a třetí mapuje železnou oponu, zejména technické prostředky používané při ostraze hranic," pozvala mluvčí muzea Zuzana Betáková.

Celý výstavní plán změnili po pandemií v Moravském zemském muzeu. Nově si tak lidé třeba výstavu o tvorbě Ondřeje Sekory prohlédnou až do ledna příštího roku. „Výstava, která z prodloužených skončí první, a to dvacátého září, je z historie odívání. Na výstavu Jako růže se tedy mohou lidé podívat ještě celé prázdniny. Je opravdu krásná, představuje vývoj módy na přelomu devatenáctého a dvacátého století," podotkla mluvčí muzea Barbora Javorová.