Krajští silničáři v Bělohorské za rok a půl kompletně zrekonstruují silnici a dva mosty. „Opravy potrvají až do prosince příštího roku, protože je budeme dělat za provozu,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Z kruhového objezdu u Kauflandu řidiči do Bělohorské neodbočí do poloviny příštího měsíce. Poté se pro ně zrekonstruovaný úsek otevře, ale komplikace musí kvůli opravám čekat v křižovatce Jedovnické a Bělohorské u vjezdu do Židenic.

Bez omezení projedou řidiči Bělohorskou od konce září. Krajští silničáři se tam vrátí znovu v příštím roce, kdy opraví dva mosty.

Při opravách vznikne v Bělohorské u přechodu pro chodce semafor. „Přecházení přes silnici je tam strašně nebezpečné, lidem tam jde skoro o život,“ vysvětlil slatinský starosta Jiří Ides.