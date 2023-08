Místem denně procházejí tisíce pěších, mezi nimi například Stanislava Navratová. Ta sice uznává, že v okolí existují příjemnější místa, kudy lze směrem k Úzké ulici nebo nákupnímu komplexu Vaňkovka projít, eskalátory a přilehlé schodiště však představují nejrychlejší variantu. „Už jsem si zvykla, že po mně někdo chce drobné. Většinou to ignoruju a jdu dál. I když byly eskalátory pomalé, pořád byly pohodlnější, než jít po schodech,“ zhodnotila změny Brňanka.

Nedávná mimořádná technická prohlídka ukázala, že jsou pojízdné schody ve velmi špatném technickém stavu. Protože není možné je provozovat bezpečně, rozhodlo se je město uzavřít. Podle představitelů brněnského magistrátu by navíc opravy kvůli chystaným stavebním pracím nedávaly smysl. „Důvodem uzavření byly opakované závady ve fungování. Lidé nadále mohou využívat rampu, která zajišťuje bezbariérový přístup na terasu obchodního domu. V budově obchodního domu jsou také k dispozici jezdící schody i výtahy,“ upozornila mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Vedení společnosti Crestyl, která v lokalitě zanedlouho chystá stavební práce, však do budoucna s eskalátory počítá. Zachovaný zůstane také nadchod nad Úzkou ulicí, a to v modernější podobě. „Lávka zachována zůstane. Co se týče přístupu k Vaňkovce, počítáme se zajištěním průchodů i po celou dobu stavby. Po nějakou dobu povede cesta pro pěší blíže k ulici Dornych, ale stále platí, že bude trvale zachován přístup na lávku. Včas zveřejníme trasy průchodu pro pěší. Nová budova pak počítá s eskalátory navazujícími na průchod od vlakového nádraží a samozřejmě i vnitřními eskalátory v objektu,“ sdělil Deníku mluvčí firmy Crestyl Ondřej Micka.

Staré obchodní centrum nahradí v následujících letech multifunkční komplex s několika novými budovami. Cílem firmy je propojení historického centra Brna s plánovanou moderní Jižní čtvrtí. Zatímco spodní podlaží domů vyhradí obchodům či restauracím, v horních počítají s nájemním bydlením a kancelářemi. Hotovo chtějí mít za čtyři roky, megalomanský projekt vyjde na přibližně sedm miliard korun. „Vše jsme připravovali v úzkém kontaktu s Kanceláří architekta města Brna i samotnými představiteli města, aby projekt odpovídal potřebám Brna a plánovanému rozvoji jižní oblasti,“ pokračoval Micka.

Právě kvůli požadavkům města vyrostou budovy pouze do výšky sedmi a osmi pater. Někteří Brňané jsou navíc vůči budoucí proměně areálu skeptičtí. „Osobně s proměnou nesouhlasím. V Brně je víc než dost náměstí, Tesco tam stojí už dlouho a jsem na něj zvyklá,“ kroutila hlavou dříve Kateřina Hudcová.

Nynější obchodní dům Prior vznikal od poloviny sedmdesátých do poloviny osmdesátých let. Současná podoba je výsledkem přestavby z několika různých návrhů. „Potřeba postavit Prior v sedmdesátých letech rostla s tím, jak stávající prodejní plochy přestávaly vyhovovat moderním nárokům pro obchod. Zamýšlené nákupní centrum mělo na jednom místě soustředit maximální počet druhů zboží, získat přehlednou dispozici, a navíc v sobě striktně oddělit veřejný a interní provoz,“ popsal stavbu v Brněnském architektonickém manuálu Lukáš Kos.

Eskalátory na brněnském Dornychu:

Usnadňovaly Brňanům průchod nad Úzkou ulicí.

Nejméně týden ale nefungují.

Důvodem je špatný technický stav.

Vedení města s opravami nepočítá.

Modernizace areálu nové eskalátory zahrne.