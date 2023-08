Užívání látek jako kokain je rozšířené, reaguje Hollan

Kontroverzní situace není důvodem k rezignaci na post primátorky ani podle opozičního zastupitele za hnutí Žít Brno Matěje Hollana. „Myslím, že by měla rezignovat za mnoho věcí, zejména za praktické vytunelování městské kasy na předraženou hokejovou halu, ale za toto zrovna ne,“ napsal na sociálních sítích Hollan.

Zároveň ocenil, že se Vaňková postavila k problému čelem a občasné užívání rekreačních omamných látek přiznala. „Užívání látek jako kokain je velmi rozšířené. V politice je to velmi běžná droga. Má jistě svoje rizika, ale nemá smysl z toho dělat žádnou kauzu, protože je to opravdu masivně rozšířené. Naopak to nemá být kriminalizováno, stejně jako klasické konopí. Válka proti drogám nikam nevede,“ pokračoval Hollan.

Obdobně zareagoval městský radní pro oblast majetku Jiří Oliva. „Stranicky jsme o tom nejednali, ale rozhodně to z mého pohledu není důvod k rezignaci. Naopak je to dobrá příležitost, jak otevřít debatu o zpřístupnění některých látek, které mohou být dokonce zdraví prospěšné, a to třeba v případě depresí či jiných závažných onemocnění,“ podotkl lídr brněnských sociálních demokratů.