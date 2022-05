Netradiční problémy brněnských strážníků: želva pod viaduktem, papoušek v garáži

Odchyt vzácného druhu želvy zaměstnal brněnské strážníky v Řečkovicích. „U železničního viaduktu v trávě v Maříkově ulici našel muž zvíře, které by tu rozhodně nečekal. Šlo o jeden z druhů suchozemských želv. Příslušníci odchytové služby městské policie tedy samce opatrně vložili do přepravního boxu a převezli ho nejprve do útulku,“ přiblížila v pátek případ ze začátku týdne mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Odchycená želva žlutohnědá. | Foto: se souhlasem Markéty Skřivánkové