Firma Myco z Kyjova má za sebou mimořádný rok

Kyjovský start-up MYCO stal nejlepším tuzemským ekologickým a udržitelným projektem roku. Vítězové čtrnáctého ročníku soutěže si ocenění si převzali na slavnostním vyhlášení ve staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči. Zdroj: Se svolením: E.ON Energy Globe

Start-up zaměřený na výrobu obalů z hub nejdříve ovládl republikovou soutěž v oblasti ekologie a udržitelnosti. Následně si ředitel Myca David Minařík přivezl mezikontinentální cenu z Vídně. Za třiadvacet ročníků celosvětové ekologické soutěže Energy Globe World Award tak ocenění poprvé putovalo do České republiky. Přitom do letošního finále se probojovalo jen patnáct z téměř dvou set projektů. Myco soutěžilo v kategorii Země v tvrdé konkurenci například z Indie nebo Etiopie. „My si toho jednoznačně vážíme. Je čest něco takového dostat a je to i satisfakce pro náš tým, který dlouhou dobu pracuje na tom, aby vysekal náš start-up z nuly. Celkově měla cena vysokou kvalitu,“ uvedl zakladatel Myca David Minařík, který cenu uznání osobně přebíral v rakouské metropoli. Finále se uskutečnilo v závěru letošního listopadu.

Obaly z podhoubí jsou zlaté: ekologická cena zamířila do Kyjova

Firma z Kyjova se rozhodla svým záměrem bojovat proti jednorázovým obalovým plastům a často využívanému pěnovému polystyrenu. Jihomoravané tak zkoumají, vyvíjí a vyrábí vlastní přírodní a funkční materiály z houbového mycelia, tedy z podhoubí, a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Ty jsou kompostovatelné a nenáročné na výrobu. „Náš projekt mě hodně baví čistě pro mechanické vlastnosti výrobků. Spolupracujeme například s internetovou pohřební službou, pro kterou děláme urnu. Pracujeme také na dřevotřískové desce nebo izolaci, což je super. Jinak vyrábíme především obaly nahrazující pěnový polystyren,“ přiblížil záběr start-upu Minařík.Měsíc před celosvětovým úspěchem se v kyjovské firmě mohli radovat z vítězství v republikové soutěži. Kdy odborná porota vybírala z více než 160 nominací finalisty. O medailistech pak rozhodovala veřejnost, a od ní putovalo pro Myco téměř deset tisíc hlasů. „Lidé z blízkého okolí byli podobně nadšení jako my sami. Co se týče výhry - peníze se samozřejmě nikdy neztratí. Připravujeme se na stěhování firmy do nového většího prostoru, zároveň pořizujeme nové technologie do výroby. Je to další krok k onomu zprůmyslnění, které je cílem našeho projektu,“ řekl po republikovém vítězství zakladatel Myca.

Ekologičtí mušketýři z Kyjova: místo z plastů vyrábějí obaly z hub, podívejte se

Ten se před více než třemi lety ponořil do intenzivního studia hub s tím, že své výsledky průběžně konzultoval s předními českými vědci z oboru mykologie a mikrobiologie. „Největší potenciál vidíme v nahrazování jednorázových plastů, protože materiál z hub a rostlinných odpadů není nutné recyklovat ani řešit další složitou logistiku. Jednoduše ho můžete vyhodit na kompost nebo na pole, kde po rozložení poslouží zároveň jako hnojivo,“ nastínil výhodu materiálový inženýr Myca Jan Ostrezi.