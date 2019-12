Teprve od dubna začali cestující létat pravidelnou linkou z Brna do Berlína. Zástupci aerolinky Ryanair však v listopadu oznámili, že s lety do hlavního německého města skončí. Po roce od zavedení linky. Už v únoru navíc ukončila provoz linka do dalšího německého města Mnichova. A vznik nového pravidelného spoje z jihomoravské metropole je zatím v nedohlednu.

Ryanair se pro konec letů do Berlína rozhodl na základě pravidelného hodnocení výkonnosti linky i poptávky na trhu. „Linky do Milána – Bergama a Londýna však zůstávají,“ ubezpečil mluvčí společnosti Denis Barabas.

Linka do Mnichova skončila zase kvůli krachu firmy BMI regional. „Letos skončilo dalších devět leteckých společností v Evropě. Není to nic, co by člověka překvapilo,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Konec obou linek je však pro provozovatele brněnského letiště varováním. „Nám i našim partnerům, především regionálním institucím, to jasně ukazuje, že musíme společně daleko více pracovat na obrazu našeho krásného města a kraje,“ uvedl mluvčí společnosti Letiště Brno Jakub Splavec.



Cílem firmy je nastavit dlouhodobou koncepci rozšiřování pravidelných linek. „I když je jednání s dopravci během na dlouhou trať, věříme, že se nám podaří, stejně jako se to letos podařilo s Berlínem, získat nové linky i v následujících letech,“ poznamenal Splavec.



Představitelé Jihomoravského kraje opětovně touží po obnově linky do Mnichova. Na podzim vypsali další výzvu na nového dopravce, končí třetího února. „Zájem z některých leteckých společností je,“ podotkl Šimek.

Pravidelnou linku do bavorské metropole Jihomoravský kraj dotoval. Do budoucna se chystá dát ještě více peněz, než doposud. „Dohodli jsme se na částce zhruba 2,2 milionu eur za rok,“ sdělil Šimek při vyhlášení výzvy.



Polovinu hradí kraj, polovinu město Brno. S předešlým dopravcem měli dohodu na 1,6 milionu.



Šimek, pro kterého je rozlétání letiště jednou z priorit, s aerolinkami jedná i o vzniku nových pravidelných linek. Zatím však neúspěšně. „Díváme se všemi směry, na západ i na východ. Až bude něco reálného, řekneme,“ poznamenal.



Ekonom Lukáš Kovanda řekl, že regionálním letištím v republice se obecně příliš nedaří. „Doléhají na ně konkurenční tlaky z polských letišť a z Vídně. I když brněnské je zrovna výjimka, nemá tak velké problémy. Částečně jej ovlivnilo i uzemnění Boeingů, ale na jaře byly obavy ještě větší,“ zmínil.

Podle mluvčího letiště Splavce zájem o létání z Brna roste. „Především v letních měsících. Letošní červenec byl s 117 255 odbavenými cestujícími historicky rekordním měsícem. K 31. říjnu se přehoupl celkový počet odbavených cestujících přes půl milionu,“ vyčíslil. Pravidelné linky využilo 144 tisíc cestujících.

VZESTUP

Líšeň oslavila postup až díky poslední výhře

Do tohoto roku žila fotbalová Líšeň událostí z 11. října 2007, kdy mužstvo tehdy čtvrté nejvyšší soutěže porazilo v domácím poháru jeden z nejslavnějších českých klubů Slavii Praha 4:3. Jenže nyní se největší úspěch oddílu z východu Brna datuje k 15. červnu 2019. Líšeň si totiž zajistila historický postup do druhé ligy, kterou nikdy předtím neokusila.

Z amatérské úrovně se tak přesunula mezi profesionální kluby a navíc do stejné soutěže, kterou nyní hraje i slavná Zbrojovka Brno. „Mužstvo se zúčastní následujícího ročníku druhé ligy s vědomím, že se nováčkovské poměry mohou odrazit na umístění a klub soutěž po roce neudrží,“ povídal po přijetí postupu předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.

O posunu do druhé nejvyšší soutěže se hlasitě mluvilo už po povedeném loňském podzimu, v němž Líšeň kralovala s pohodlným osmibodovým náskokem. Jenže na jaře se úspěšný fotbalový stroj zadrhl a před posledním kolem patřila brněnskému mužstvu druhá příčka dva body za Frýdkem-Místkem.



Zatímco Líšeň svůj zápas s Hodonínem urvala 2:1, Slezané stejným skóre padli v Hlučíně a brněnští hráči se radovali z prvenství v soutěži. „Jsme za to velmi rádi. Jednu chvíli už jsme to ani nečekali, ale nakonec se postup podařil,“ tetelil se líšeňský středopolař Lamine Fall (na snímku), který pochází ze Senegalu.



Pod historický úspěch se podepsal především kouč Miloslav Machálek, který před třemi lety přitom přebíral Líšeň na chvostu třetí ligy. Ovšem v soutěži ji udržel a postupně vytáhl až na vrchol. „Toho výsledku si strašně vážím. Je to neskutečný příběh. Za dva a půl roku jsme z jasné sestupové pozice ze třetí ligy dokázali stejnou soutěž vyhrát. Dostat se do druhé nejvyšší soutěže je fantastické. Jsem na to hrdý. Hlavně na své hráče,“ rozplýval se Machálek po postupu.

Na sehrání nového mužstva dostal pouze tři týdny přípravy, ovšem mix téměř neznámých dříčů pod jeho taktovkou uchvátil výkony i na začátku uplynulého podzimu. Po čtyřech odehraných kolech Líšeň posbírala osm bodů a vyhřívala se na druhé příčce tabulky.



V polovině října ovšem úspěšného kouče Machálka přetáhla Zbrojovka a druholigového nováčka se ujal Milan Valachovič. I s ním se Líšni dařilo a podzim uzavřela na osmé pozici s náskokem třinácti bodů na sestupové pásmo. „Podzim byl výborný po všech stránkách, takový snad ani nelze zopakovat,“ zářil předseda Hladiš. Záchranářský cíl vypadá na jaře velmi reálně…

